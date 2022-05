Alessio Bondì in concerto per FTim ecotourism music live a Terrasini

Sabato 21 maggio alle ore 21 Alessio Bondì sarà in concerto presso L’Anfiteatro Villa a Mare di Terrasini per aprire la rassegna musicale FTim Ecotourism Music Live, una kermesse di concerti dal vivo che coniuga musica, setting naturalistici e nuovissime tecnologie. FTim Eco Tourism Music Live si svolgerà dal 21 maggio al 3 settembre 2022 in modo itinerante tra la Riserva naturali della Grotta dei Puntali di Carini, l’Anfiteatro Villa a Mare di Terrasini e la Riserva Naturale della Grotta della Molara a Palermo.

Alessio Bondì è un cantautore siciliano classe ’88. Le radici folk della sua musica si mescolano con i ritmi contemporanei e il suono esotico della lingua natìa, il dialetto palermitano. Seppur il legame con i suoni della Sicilia più profonda sia evidente, le in-fluenze che rendono la cifra di Bondì unica sono quelle del folk anglo-americano, del funky, della musica brasiliana e africana.

Il suo disco d’esordio, intitolato “Sfardo”, vede la luce nell’aprile del 2015: un lavoro ispirato, fatto di dieci canzoni di una grazia cruda e meravigliosa, che viene selezionato per il Premio Tenco 2015. Nel 2017 è stato distribuito in dieci Paesi tra Europa e Sud America e ottiene ottime recensioni dalle radio estere, come Germania e Spagna, dove è considerato una “rivelazione della canzone mediterranea”.

A fine 2018 esce il secondo album “Nivuru“, il risultato di un’immersione nella mu-sica proveniente da tutto il mondo, ma che affonda le sue radici in Africa. Il primo sin-golo estratto “Si fussi fimmina”, entra nella classifica Viral 50 Italia di Spotify, dove rima-ne per una settimana e arriva fino al 18mo posto. Il tour di “Nivuru” tocca quindi le mag-giori città d’Italia, Spagna, Germania, Belgio, Francia, Irlanda e Regno Unito.

A inizio 2020 torna in studio per lavorare al suo terzo disco. Prende così forma “Maharìa”, anticipato dai singoli “Cerniera zip” (marzo 2020), “Ave Maria al contrario” (aprile 2021), “Fataciume” (maggio 2021) e “Taverna vita eterna” (giugno 2021). Il disco ha debuttato anche nella sua versione orchestrale dal vivo con un ensemble di 20 elementi. Il 15 aprile esce, su tutte le piattaforme, l’album live dell’evento con la Tatum Art Orchestra, co-firmato dall’arrangiatore e musicista Alessandro Presti. Alessio Bondì sta al momento lavorando alla colonna sonora del lungometrag-gio cinematografico “Spaccaossa” e ha in programma un nuovo tour europeo a fine 2022, a partire dalla data già confermata del 6 novembre a Zurigo.