Serata jazz dal sapore brasiliano, Alessandro Panicola in concerto al Miles Davis

Una serata di jazz dal sapore brasiliano. Alessandro Panicola suona il 23 settembre alle 21,15 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

In scaletta tanti brani di bossa nova e brasiliani, suonati con lo stile che ha caratterizzato il chitarrista, sempre al massimo della qualità. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l'aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione.