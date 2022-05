Alessandro Laura, il primo sassofono della Massimo Youth Orchestra al Miles Davis

Alessandro Laura, è il primo sassofono della “Massimo Youth Orchestra”, formazione giovanile del Teatro Massimo e membro della “Brass Youth Jazz Orchestra”, della Fondazione The Brass Group. Alessandro per l’occasione si esibirà in quartetto al fianco di musicisti d’esperienza e con i quali proporrà un repertorio di standards americani.

Alessandro Laura (sax)

Giuseppe Preiti (piano)

Riccardo Lo Bue (contrabbasso)

Giuseppe Madonia (batteria)