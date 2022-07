Concerto degli Alenfado al Villa Filippina: danze e parole tra il Portogallo e la Sicilia

Mercoledì 6 luglio alle ore 21 al Parco Villa Filippina di piazza San Francesco di Paola 18 in concerto degli Alenfado. Biglietti a partire da 10 euro, senza prevendita, al botteghino di Villa Filippina, dalle ore 10 alle 13.

Dopo la partecipazione al Salina International Arts Fest e al Festival internazionale del fado di Senigallia, gli Alenfado tornano a suonare dal vivo a Palermo, in un viaggio musicale che dalle magiche e intense atmosfere del fado dei quartieri di Lisbona ci guida alla scoperta di sonorità assonanti anche in altre musiche popolari, soprattutto siciliane, che ugualmente trattano argomenti di vita quotidiana, di quartieri e borgate, di passioni e sentimenti più o meno corrisposti, di esilio, di tradimenti, lontananze, nostalgie e sogni.

Un ponte tra il Portogallo e la Sicilia è il concerto che gli Alenfado presentano a Villa Filippina, con nuovi brani in programma e con la presenza di diversi ospiti, come la coreografa e ballerina Deborah Brancato, il violinista Gimmy Lampasona e il fisarmonicista Raffaele Pullara. Uno spettacolo da non perdere, in cui vi proporremo un viaggio in note, danze e parole, tra il Portogallo e la Sicilia.

Gli Alenfado