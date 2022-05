Gli Alenfado in concerto per la Settimana delle Culture alla Casa dei sogni

Venerdì 6 maggio alle ore 20.30 gli Alenfado in concerto per la Settimana delle Culture: "Passeando. Un ponte tra il Portogallo e la Sicilia" alla Casa dei Sogni di via Mura di San Vito 10 (zona Teatro Massimo). Contributo: 10 euro.

Dopo il recente successo al Teatro Comunale "Regina Margherita" di Caltanissetta, gli Alenfado tornano a suonare dal vivo a Palermo, in un viaggio musicale che dalle magiche e intense atmosfere del fado dei quartieri di Lisbona ci guida alla scoperta di sonorità assonanti anche in altre musiche popolari, soprattutto siciliane, che ugualmente trattano argomenti di vita quotidiana, di quartieri e borgate, di passioni e sentimenti più o meno corrisposti, di esilio, di tradimenti, lontananze, nostalgie e sogni. Un viaggio in musica e parole. Il titolo del concerto "Passeando" e' anche il titolo del primo cd del gruppo, uscito a maggio del 2020.