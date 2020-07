Passeando, la musica con l'eco di Lisbona: gli Alefando in concerto a Villa Filippina

Domenica 2 agosto alle ore 21:30 gli Alenfado in concerto con Passeando al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18). Ingresso libero sino ad esaurimento posti. Sono graditi la prenotazione e la consumazione al tavolo. Dalle 19:30 accesso in villa per l'aperitivo che va prenotato. Pietanze portoghesi e drink incluso a 15 euro.

Il concerto Passeando è un viaggio musicale che dalle magiche e intense atmosfere del fado dei quartieri di Lisbona ci guida alla scoperta di sonorità assonanti anche in altre musiche popolari, soprattutto siciliane, che ugualmente trattano argomenti di vita quotidiana, di quartieri e borgate, di passioni e sentimenti più o meno corrisposti, di esilio, di tradimenti, lontananze, nostalgie e sogni. Un viaggio in musica e parole. Il titolo del concerto, Passeando, è anche il titolo del CD del gruppo, appena uscito e che sarà presentato nel corso della serata.

Gli Alefando