Ritmi latini e musiche popolari, il concerto degli Alenfado allo Stand Florio

Martedì 6 settembre alle ore 20.30 gli Alenfado in concerto allo Stand Florio in via Messina Marine 40 a Palermo per la rassegna "Suoni etno-jazz". Direttore artistico: Alejandra Bertolino Garcia. Ingresso con consumazione 10 euro, cena a buffet e concerto 25 euro.

Gli Alenfado tornano a suonare dal vivo a Palermo, in un viaggio musicale che dalle magiche e intense atmosfere del fado dei quartieri di Lisbona ci guida alla scoperta di sonorità assonanti anche in altre musiche popolari, soprattutto siciliane, che ugualmente trattano argomenti di vita quotidiana, di quartieri e borgate, di passioni e sentimenti più o meno corrisposti, di esilio, di tradimenti, lontananze, nostalgie e sogni.