Musica e aperitivo, Alba Plano quartet in concerto tra jazz e soul al Miles Davis jazz club

Una serata con voce palermitana che in tutto il mondo fa faville. Questa è Alba Plano, in concerto il 4 settembre alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Alba Plano da diversi anni ormai vive stabilmente a Londra, dove si esibisce con la band della celebre cantante inglese Amy Winehose. Il suo progetto è un intreccio di jazz e soul, legati da un’energia esplosiva, combinazione che l’artista regala nelle sue performance. Per l’occasione suonerà in quartetto accompagnata dal chitarrista Fabrizio Brusca, Mauro Cottone al contrabbasso e Giuseppe Santoro alla batteria. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l'aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione.