Con l'Adrien Tarraga gipsy trio alla Galleria delle Vittorie, la storia del jazz manouche

Si conclude con un trio che avrà un ospite d’eccezione la settimana live della Galleria delle Vittorie dove domenica 12 marzo si esibirà l’”Adrien Tarraga Gipsy Trio”.



Chitarrista autodidatta nato a Tolosa ma residente a Parigi, Tarraga, da quasi 20 anni è appassionato e si è specializzato nella musica di Django Reinhardt. Ha imparato dalla comunità zingara e ha suonato sui palcoscenici più belli d'Europa: Pori Jazz, Baltic Jazz in Finlandia, Music Village a Bruxelles, Off Festival Django Reinhardt Fontainebleau, ma anche Italia, New Orleans e persino la Cina.



Sempre alla ricerca di musicalità e sottigliezza, senza dimenticare una buona dose di swing, domenica sera suonerà con Yannis Constans (chitarra) e Diego Tarantino (contrabasso).



Info e prenotazioni al tel. 091.6745668.