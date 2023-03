Adrien Tarraga gipsy quartet: il chitarrista francese al Miles Davis jazz club

Chitarrista francese, ispirato dall’opera di Django Reinhardt che lo ha influenzato nel suo percorso artistico per quasi 20 anni. Ha imparato dalla comunità zingara la vera essenza dello stile. Tarraga ha portato la sua musica sui palcoscenici più belli d'Europa: Pori Jazz, Baltic Jazz in Finlandia, Music Village a Bruxelles, Off Festival Django Reinhardt Fontainebleau ma anche Italia, New Orleans e persino in Cina... E’ in continuo progresso e sperimentazione ma non tralascia mai anche una buona dose di swing.

Adrien Tarraga: Chitarra

Nicola Giammarinaro: Clarinetto

Yannis Constans: Chitarra

Arabella Rustico: Contrabasso