Due sorelle e un amore per la musica: Adabell duo in concerto al Convento Cabaret

Due sorelle, il loro amore per la musica, la band, il teatro. Tutti ingredienti che caratterizzano il concerto delle Adabell duo, le sorelle di Roccapalumba che, accompagnate da Pietro Giglio alla batteria e alla voce e Claudio Marciano al basso, saranno in concerto il 26 maggio alle 21 al teatro Convento Cabaret di via Castellana Bandiera 66 a Palermo.

Protagoniste saranno il duo Adabell, composto dalle sorelle Ada e Annabell Olivieri, che alterneranno in scaletta le loro canzoni pop-folk con un mix di hit contemporanee e del passato riarrangiate in chiave acustica. Il biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo costa 10 euro.