Un coinvolgente venerdì sera alla Galleria delle Vittorie con la musica dell'Acoustic trio

Ha inizio in maniera energico e coinvolgente, il fine settimana della Galleria delle Vittorie grazie all’Acoustic trio, formazione che ogni settimana stupisce sempre di più per la sua capacità di trascinare con un repertorio che interpreta con l’eleganza i classici del jazz pescando tra i più amati brani di Emy Winehouse, Norah Jones, Etta James, Ray Charles, Nina Simone e non solo. Appuntamento, quindi, dalle 20 alle 23 di venerdì 25 novembre, con il trio composto da Michela Sacco, voce prorompente e coinvolgente, Francesco D’Alleo al contrabbasso ed Emiliano Fisicaro alla chitarra classica.