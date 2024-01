Il concerto dei 77 Giri Ligabue Experience: all'Officina il tributo al rocker emiliano

Tornano live a grande richiesta i 77 Giri Ligabue Experience all'Officina venerdì 5 gennaio in via Giuseppe Puglisi Bertolino a Palermo. Dalle 22, sul palco Francesco Ingrascì alla voce e chitarra, Cristian Basile al basso, Federico Li Puma alla chitarra, Salvatore Scelsi alle tastiere, Davide Lombardo alla batteria, con i brani che hanno reso celebre il rocker di Correggio. Dopo il live, dj set a cura di Seby Ferrigno. Organizzazione Always Smile di Andrea Mazzamuto.