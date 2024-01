A Castelbuono torna l'Ypsigrock, il festival dell'estate: quest'anno anche Colapesce e Dimartino

La magica e luminosa atmosfera di Ypsigrock continua a prendere forma con l’annuncio dei nuovi act della 27esima edizione, in scena dall’8 all’11 agosto come sempre a Castelbuono, il borgo siciliano all’interno del Parco delle Madonie. Explosions In The Sky, Colapesce Dimartino, bdrmm e Marta Del Grandi sono gli artisti che oggi si aggiungono a Jadu Heart, Heartworms, Oracle Sisters, Lauren Auder, Egyptian Blue, Laura Groves, Chalck e Fat Dog già confermati nelle scorse settimane.

Seguendo la regola dell’Ypsi Once, che impone una sola esibizione sui palchi di Ypsigrock sotto lo stesso moniker, la direzione artistica continua a tessere la tela della prossima edizione con proposte ricercate che daranno vita a quella miscela di generi musicali in grado di soddisfare le richieste dell’appassionata e attenta community del festival, che rende uniche le esibizioni dell’evento organizzato dall’Associazione Culturale Glenn Gould.

Saranno ad Ypsigrock gli americani Explosions In The Sky, band cult della scena post-rock mondiale. Non sfuggono alla regola dell’Ypsi Once nemmeno Colapesce e Dimartino, già in passato separatamente ospiti del festival, e che stavolta insieme torneranno a Ypsigrock con una tappa del tour estivo, che celebra il fortunato sodalizio che li ha fatti scoprire al grande pubblico. In programma anche i Bdrmm con il loro shoegaze/dream pop d'oltremanica e completa gli annunci di oggi Marta del Grandi, italiana di nascita e cittadina del mondo, che presenterà al pubblico del festival il suo talento musicale sospeso tra art rock, indie folk ed elettronica minimale.