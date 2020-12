A Villa Filangeri il Milici quartet interpreta i brani più famosi di Morricone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In scena giovedì 31 dicembre alle 19 nella splendida cornice di Villa Filangeri a Santa Flavia, l’armonicista Giuseppe Milici, uno dei più famosi e apprezzati artisti della nostra terra si esibirà in un concerto dedicato ad Ennio Morricone, accompagnato da Antonio Zarcone al pianoforte, Pietro Zarcone al basso e Sebastiano Alioto alla batteria.

Il programma spazierà dalle più famose colonne sonore come Deborah’s Theme, quella del film “C’era una volta in America”, o “Il Buono, Il Brutto, il Cattivo”, tratto dal film omonimo insieme ad altre musiche indimenticabili e senza tempo come “Se telefonando”, portato al successo dalla grande Mina. Il concerto si svolgerà in streaming e sarà visibile sulle pagine ufficiali e i profili Facebook degli artisti. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Ciasac con il patrocinio dell’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. Per seguire il concerto https://www.facebook.com/Giuseppe-Milici-51864219971 https://www.facebook.com/antonio.zarcone.9