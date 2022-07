Collesano, il 10 e 11 agosto la terza edizione del Trinacria Music Contest: info e regolamento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Trinacria Music Contest è un’iniziativa promossa dall’associazione culturale “Trinacria Eventi” finalizzata alla promozione e alla valorizzazione di giovani musicisti, autori ed interpreti siciliani, un contest aperto a tutti i generi musicali. La terza edizione del Contest è in programma l’10 e 11 agosto 2022 dalle 18 presso il palco del Trinacria Green Festival 8.0 a Collesano (Palermo). Il Trinacria Live Music Contest è inserito tra la rete dei festivals del MEI - Meeting Etichette Indipendenti.

La partecipazione è gratuita: occorre inviare una mail a redazione@rockrevolution.it allegando un brano inedito ( con relativo testo) in formato Mp3 o, in alternativa, indicando un link al proprio brano o video You Tube relativo al brano entro il 30 luglio. Dovrà inoltre essere allegata una breve biografia con foto, nominativo persona referente e numero di telefono. E’ previsto un rimborso spese per le band e gli artisti che proverranno da fuori regione ed un rimborso spese per gli artisti che proverranno da oltre 30 km da Collesano.

Una Commissione artistica dell’Associazione “Trinacria Eventi ” ed esperti del settore, selezionerà 15 proposte che prenderanno parte al Contest " Trinacria Live Music Contest " – III^ Edizione in programma a Collesano (PA) 10 e 11 Agosto 2022 presso il palco del “Trinacria Green Festival 8.0” a Collesano. I criteri di selezione saranno basati sulla valutazione delle capacità tecniche dei partecipanti, oltre alla qualità delle composizioni e dei testi.

La giuria

Ecco da chi sarà composta la giuria: Santino Macaluso, collaboratore del "Mei Fest" da più di 10 anni. Organizzatore di 8 edizioni di festival musicale a Collesano denominato "Golisanorock" e inoltre organizzatore di tre edizioni di festival musicale "Collesano Music Fest". Salvo Fullone, socio fondatore del "Trinacria Green Festival", Presidente dell’Associazione Musicale “Pierluigi da Palestrina”. Salvatore Blanda, dj produttore da più di vent'anni, ha scritto e prodotto brani per Ivana Spagna, Giorgio Prezioso, Alex Gaudino, Provenzano, Federico Scavo, Cube Guys, Henry John Morgan, Mario Scalambrin and more. Dal 2020 con Andrea Belli fonda Indaklubb Records. Ha remixato brani ufficiali di Bob Sinclair e kelly Rowland and more. Presente nelle playlist dei più famosi dj da Albertino a Pete tong passando da Tiesto a David Guetta. Da diversi anni giudice di questo talent collabora con il trinacria sound festival alla ricerca di nuovi talenti locali. Gianni Cirrito, socio fondatore del Golisano Rock, socio fondatore dell'associazione Trinacria eventi e dell'evento Trinacria green festival di cui è stato direttore artistico per 5 anni, curandone la lineup. Ha collaborato nell'ambito scenografico ed eventi per marchi dell'alta moda in ambito internazionale ma anche nell'ambito cinematografico e teatrale. Luca Scimeca, dj & producer. Radio One e Radio Studio e Filippo Brancato, speaker radiofonico, station manager, presentatore, organizzatore di eventi. Direttore artistico di numerosi eventi nelle Madonie. Fondatore del progetto “Rock Revolution”.

Come partecipare

Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione del comitato organizzatore, che si riserva la possibilità di produrre materiale divulgativo con i contributi inviati, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori, salvo i proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere. Le opere potranno essere pubblicate sul sito dell’ente organizzatore, nonché utilizzate per la realizzazione di mostre e iniziative. L’invio dell’opera perla partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva i promotori del Contest da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. E' facoltà dell'Organizzazione registrare e/o riprendere e/o far registrare e/o far riprendere e diffondere da terzi uno o più fasi del Contest a livello televisivo, audiovisivo, fotografico e fonografico. Ciascun partecipante autorizza, con l'iscrizione al " Trinacria Live Music Contest " tali registrazioni e tali riprese concedendo lo sfruttamento dei suoi diritti di immagine connessi alla sua pubblica esecuzione ed alla sua presenza al Contest, anche ai fini delle eventuali operazioni di carattere promo – pubblicitario e commerciale, senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio e senza avere nulla a pretendere sia dall'Organizzazione che da terzi. Apposite liberatorie dovranno essere sottoscritte prima della partecipazione al Contest. L'invio della domanda di partecipazione implica apposito consenso al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 2016/679 sulla privacy per le finalità previste dal Contest.

Nessun compenso per la partecipazione sarà corrisposto ai partecipanti, a nessun titolo, in alcuna fase del concorso. I finalisti dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento valido. Ai finalisti saranno comunicate in tempo utile tutte le informazioni necessarie per l’accesso alla finale . Le spese di viaggio e di soggiorno e/o altro sono a carico dei finalisti. L’organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza al presente regolamento, il potere di escludere dal concorso in qualsiasi momento e senza diritto di rimborso alcuno gli inadempienti.

Gli artisti

Gli artisti selezionati dovranno esibirsi dal vivo ( 10 o 11 Agosto, l'organizzazione si riserva la calendarizzazione delle esibizioni delle band ) e interpretare, il brano inedito con cui hanno preso parte alle selezioni. A conclusione, nella seconda parte dell'ultima giornata del contest, il 12 Agosto, una Giuria nominata dall’Organizzazione e composta da Autori, Compositori, Interpreti, Organizzatori e Giornalisti eleggerà i primi tre classificati. Il verdetto della giuria è insindacabile ed inappellabile. Ognuno dei componenti della Giuria esprimerà il proprio giudizio autonomamente, discrezionalmente e singolarmente. Sarà possibile prevedere delle forme di votazione da parte del pubblico che andranno a sommarsi in termini percentuali a quelle espresse dalla Giuria.

Partecipazioni al Mei – Meeting Etichette Indipendenti a Faenza; Provìno con il Maestro Vincenzo Tempera (tastierista, arrangiatore, compositore e direttore d'orchestra italiano, ha lavorato con Guccini, Battisti, Bertè, Quentin Tarantino, etc ); Registrazione di un singolo presso uno studio di registrazione professionale; Targhe di partecipazione. Un Premio speciale verrà assegnato per il Miglior Testo da parte di una giuria speciale composta da giornalisti. Altri premi potranno essere previsti in corso d'opera e saranno preventivamente comunicati.

L'organizzazione potrà, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche o integrazioni al presente regolamento a tutela e sostegno del Contest stesso. La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.