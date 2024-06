I Take 6 al Sicilia Jazz Festival, sul palco del Verdura il gruppo a cappella più premiato della storia

Non è stato reso noto

Prezzo Non è stato reso noto

Molto scherzosamente ma con altrettanto affetto e ammirazione, Quincy Jones li ha chiamati “i gatti canterini più cattivi del pianeta” e di questa definizione sono così orgogliosi da averla posta in cima al proprio sito ufficiale.

Con dieci Grammy Awards finora conquistati ed una lista lunghissima di altri importanti riconoscimenti, di sicuro i Take 6 sono il gruppo a cappella più premiato della storia e da oltre quarant’anni costituiscono una leggenda della vocalità neroamericana. Il 7 luglio saliranno sul palco del Teatro di Verdura, insieme all'Orchestra Jazz Siciliana, The Brass Group, in occasione del Sicilia Jazz Festival 2024.

La loro avventura era cominciata all’inizio degli anni Ottanta come quartetto e dal 1987 come sestetto (nel 1991 sono stati già ospiti del Brass Group) e da allora questo straordinario ensemble continua ad affascinare il pubblico internazionale in virtù di una strepitosa vocalità che sa creare, senza l’ausilio di alcuno strumento, rigogliose trame musicali che intrecciano gospel, jazz, pop, soul, hip hop, rhythm'n blues e molto altro ancora.

La loro luminosa carriera è costellata di incisioni discografiche considerate pietre miliari del canto nero, tour trionfali in ogni parte del mondo, partecipazioni a colonne sonore cinematografiche di film di successo (ad esempio “Fa’ la cosa giusta” di Spike Lee e “Dick Tracy” di Warren Beatty) e una quantità enorme di collaborazioni prestigiose con miti e celebrità di ogni ambito musicale, tra cui Ray Charles, Ella Fitzgerald, Stevie Wonder, Incognito, Whitney Houston, Marcus Miller, Al Jarreau, Queen Latifah e, ovviamente, Quincy Jones.