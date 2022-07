Naragonia, Fabrizio Bosso, Lucia De Carvalho: tre concerti a Palermo con Sponde Sonore

Tre concerti imperdibili per salutare luglio e iniziare agosto nel segno della World Music. Stasera e poi il 3 e il 5 agosto, Sponde Sonore sul palco all'aperto di Arci Tavola Tonda ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, propone un viaggio musicale che inizia dal Belgio con i ritmi del balfolk dei Naragonia per proseguire con un grande artista del panorama jazz internazionale come Fabrizio Bosso e il "suo" Spiritual Trio, e con la musica di Lucia De Carvalho col mix di culture e tradizioni di cui è interprete (origini angolane, infanzia portoghese e adolescenza francese).

27 luglio | NARAGONIA

Il loro sound unico - riconosciuto internazionalmente come "The Sound Of Naragonia" - rende il duo belga una delle band folk più amate e ricercate in Europa. Il duo fondato nel 2003 durante l'Andanças Festival au Portugal è nato principalmente per suonare musica per i balli Balfolk.

Biglietto di ingresso: 10 euro

3 agosto | FABRIZIO BOSSO SPIRITUAL TRIO

Fabrizio Bosso, nome di punta del jazz internazionale, con l’organista Alberto Marsico e il batterista Alessandro Minetto, rende omaggio alla Black Music, declinata nella sua variante Gospel e Spiritual

Biglietto di ingresso: 20 euro

5 agosto | LUCIA DE CARVALHO

Origini angolane, infanzia portoghese e adolescenza francese, Lucia De Carvalho presenta a Palermo il suo ultimo progetto, Pwanga!, prodotto da Jean Lamoot (Mano Negra, Noir Desir, Salif Keita, Jean-Louis Aubert, Girls in Hawai, Dominique A). Il suo spettacolo è stato selezionato per l'edizione 2021 del Womex.

Biglietto di ingresso: 20 euro

I concerti inizieranno alle 21.30.

Info e prenotazioni: 329 0698188.