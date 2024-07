Dream Pop Palermo Fest, il tour di Salmo & Noyz Nacos fa tappa in città

Tappa a Palermo per "Hellraisers", il tour di Salmo & Noyz Nacos sabato 13 luglio, in occasione del Dream Pop Palermo Fest, ai Cantieri Culturali alla Zisa.

La tournée, partita a giugno e prodotta da Vivo Concerti, svelerà finalmente live anche i brani del loro joint album disco di platino “CVLT” e della repack “Cvlt-Hellraisers”, uscita lo scorso 17 maggio. Gli opening act, che saranno Dj Yanez, Eramo Nubi, De Almeida, Zen Kush e Your Noise Neighbors, sono presentati in collaborazione con il Beatfull festival. Biglietti disponibili online.

Il tour

Hellraisers sarà l’occasione perfetta ed imperdibile per gustare tutta l’energia e la carica live di Salmo & Noyz . I due artisti, pilastri della scena rap, si alterneranno in una scaletta mozzafiato. Lo show riprenderà l’immaginario del joint album, a partire dalla scenografia che condurrà lo spettatore in una storia con diverse sorprese, grazie a un mix tra tecnologia e props scenografiche, dove saranno ripresi molti riferimenti tratti da Cvlt.

Salmo & Noyz si esibiranno su un palco dove gli oggetti di scena costruiti a mano, come tombe, lampioni desolati e panchine abbandonate, faranno da base allo schermo sullo sfondo - separato solo da un lugubre cancello - in cui si staglia la casa, ormai diventata iconica per i fan. L’ambientazione, con il calar del sole e lo scorrere del concerto, si farà sempre più lugubre, mentre nei due schermi laterali si alterneranno immagini in presa diretta del pubblico e degli artisti. Questa parte visiva - a cura di Andrea Folino - accompagna la performance dall’inizio alla fine, amplificando la musica e permettendo al pubblico di immergersi totalmente nello show.

Cvlt

L'album, uscito lo scorso 3 novembre e certificato disco di platino, ha debuttato alla #1 posizione nella classifica degli album e dei vinili più venduti mantenendo la posizione per due settimane consecutive. L’ondata generata dall’arrivo del disco ha inoltre superato i confini italiani conquistando la posizione #3 della Spotify Debut Album Global nel primo weekend dalla pubblicazione. La repack “Cvlt-Hellraisers”, uscita il 17 maggio, arricchisce il progetto discografico con cinque brani inediti e tre collaborazioni d’eccezione con amici e colleghi di lunga data, appartenenti al rap italiano: “Hellraisers”, “Hotline” feat. Lazza, “Rap money” feat. Guè, “Non mi passa” feat. Gemitaiz e “L'odio”.