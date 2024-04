"Napulé in jazz", il progetto di Benny Amoroso con Cocò Gulotta

"Napulé in jazz", un progetto di Benny Amoroso. Appuntamento giovedì 4 aprile, alle 21.30, al Miles Davis jazz club, in via Enrico Albanese. Un tributo alla tradizione napoletana, un viaggio tra il jazz e le perpetue trame della canzone partenopea, dove le melodie dei compositori più celebri rivivono nell’appassionata interpretazione di Cocò Gulotta tra soul, blues e accenti mediterranei, da "Era di maggio" a "Tammurriata nera" passando per Carosone e Pino Daniele. Cocò Gulotta voce, Benny Amoroso tromba, Joe Costantino piano, Giacomo Bertuglia basso, Maurizio Gula batteria.