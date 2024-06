Mario Venuti col suo “Tra la carne e il cielo tour” incontra il cinema di Matteo Garrone: concerto al Verdura

Un narratore, un regista, un musicista, la sua band in concerto e la magnifica suggestione dei teatri prestigiosi in Sicilia. L'incontro di Mario Venuti col suo “Tra la carne e il cielo tour” e il cinema di Matteo Garrone è tra gli eventi più importanti e originali della stagione estiva 2024.

Garrone, regista di “Io Capitano”, candidato alla cinquina degli Oscar 2024, sarà presente con lo spettacolo “La poetica reale del cinema di Matteo Garrone”. Il suo viaggio si apre e termina con le note dell’originale autore Mario Venuti, che attraverso la sua musica in concerto, aiuta a creare una cornice maestosa e allo stesso tempo raffinata. Questa avventura artistica, originale e musicale di Mario Venuti con Matteo Garrone, attraverso la narrazione, i brani suggestivi ed emozionanti con la band del Tour “Tra la carne e il cielo”, creano un vero spettacolo nello spettacolo. Insomma, un evento unico e da Oscar.

Il regista Matteo Garrone affronta un viaggio nella poetica reale del suo cinema d’arte, nel riflesso neorealista delle ombre, nella spettacolare radiografia delle ossessioni. Si sofferma sull’epopea immaginifica dei sogni e sulle pieghe della vita nell’antropologia surreale dell’arte.

Il carattere documentaristico è sempre stato accompagnato, nel cinema di Garrone, da una notevole cura dell’immagine, figlia proprio del passato da pittore del regista, che rende le inquadrature espressive e pregne di significato. Proprio l’impatto visivo, che spesso trascende i limiti del realistico per farsi pura illustrazione, ha contribuito allo sviluppo di letture “fiabesche” sull’opera di Garrone. Queste letture hanno messo in luce quanto il suo cinema si rifaccia spesso e volentieri ai paradigmi delle fiabe popolari, che traducono i fatti di cronaca su cui si basano i suoi film in racconti universali.

Mario Venuti

Il pop è la sua prima passione: inizia giovanissimo a studiare e suonare il pianoforte, poi la chitarra, il sassofono e il flauto traverso. A 17 anni ha già scritto le sue prime canzoni, negli anni '80 forma i Denovo: lui suona la chitarra, canta (alternandosi a Luca Madonia) e continua a scrivere canzoni. Nel 1982 i Denovo prendono parte al Festival Rock Italiano di Bologna: arrivano secondi, dietro a dei giovanissimi Litfiba. È il Nuovo Rock Italiano. Otto anni di onorata carriera per la band catanese che mescola leggerezza e intelligenza, pop britannico e aromi mediterranei. Il gruppo passa anche sul palcoscenico di Sanremo: Sanremo Rock, la prima volta, il teatro Ariston, il tempio, la seconda. Si scioglieranno nel 1990. Mario Venuti scrive sempre canzoni e comincia un percorso che inscatolerà nel suo primo disco da solista, “Un Po' Di Febbre”, del 1994, lavoro hippie, eclettico e originale in cui Mario offre una prova di grande maturità. Le sue capacità di autore lo portano a collaborare all'album d'esordio di Carmen Consoli, giovane artista, anch'essa catanese, scoperta dal suo manager Francesco Virlinzi. Nel 1996 esce il suo secondo album da solista, Microclima. Nel 1997 partecipa a Sanremo Giovani con “Il più bravo del reame”, preludio ad un nuovo album “Mai Come Ieri”, dove canta in coppia con la Consoli, che sposa insieme passato e presente della sua produzione. Nel 1999 Mario parte per un lungo tour italiano in cui rimette a fuoco la sua identità musicale, perennemente in bilico tra tentazioni bahiane, pop-rock anglosassone e una “corda pazza” tutta siciliana e mediterranea. Nel marzo del 2000 iniziano le registrazioni di un nuovo album e nel gennaio del 2003, dopo varie peripezie, arriva finalmente il nuovo album ”Grandimprese”, 10 canzoni anticipate dal singolo “Veramente” tra cui spicca anche una cover di Ivan Graziani, MonnaLisa. L'estate del 2003 la gira in una lunga tournée che raccoglie sold out in ogni città toccata, mentre il 2004 si inaugura con la partecipazione al 54° Festival Della Canzone Italiana con il brano “Crudele” che sarà compreso nel repackaging di “Grandimprese”