Doppio concerto di Gigi D'Alessio al Velodromo

Nuovo imperdibile doppio appuntamento live con Gigi D’Alessio: dopo i 5 sold out collezionati a Palermo nel 2023, l’artista torna nel capoluogo siciliano con due concerti in programma per l’estate 2024, il 5 e il 6 luglio al Velodromo Paolo Borsellino. Il cantautore napoletano parteciperà alla kermesse Dream Pop Fest.

Due serate di festa all’insegna della grande musica per continuare a emozionare ed emozionarsi cantando insieme le canzoni più amate di Gigi, entrate nel cuore di tre generazioni di italiani. Le date siciliane, all’interno del tour prodotto da GGD e Friends & Partners in collaborazione con Sicily by Car, sono organizzate da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, in collaborazione con il Comune di Palermo.

I biglietti per i concerti sono già disponibili in prevendita sul circuito Ticketone.it e nei punti vendita abituali.