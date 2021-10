Allo Shamrock Madonna Tribute con la Dangerous Virgin

Mercoledì 6 ottobre concerto della Dangerous Virgin allo Shamrock Cafè, in viale Campania 44. La band ripercorrerà i più grandi successi degli anni '80 e '90 di Madonna: da "True Blue" a "Like a Virgin", da "Live to tell" a "Frozen", il tutto rigorosamente live con la voce di Myriàm Giglio, che da anni ormai interpreta Madonna.

Nuovi abiti di scena e nuovi arrangiamenti estratti dai live "Virgin Tour", "Who's That Girl Tour" e "Blonde Ambition Tour", completeranno il tutto.

