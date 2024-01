Rotary Club Palermo Montepellegrino, concerto di Vincenzo Incenzo con i Chamber String Quartet

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un grande Vincenzo Incenzo, a Palermo, per il concerto con i Chamber String Quartet organizzato dal Rotary Club Palermo Montepellegrino presieduto da Salvatore D'Angelo, presente il governatore del Distretto 2110 del Rotary International Goffredo Vaccaro accompagnato da Antonella Lombardo.

Nel salutare il folto pubblico confluito a Villa Airoldi, il presidente Salvatore D'Angelo, ha sottolineato l'impegno a favore dell'umanità da parte di tutti i Rotary del mondo e del Club Palermo Montepellegrino, che con questo evento si inserisce tra quelli che si distinguono per determinazione e scelte strategiche.

"Il Rotary è dedicato a cause che creano relazioni internazionali, migliorano la vita delle persone e costruiscono un mondo migliore per sostenere i nostri sforzi volti a edificare la pace. Questo concerto rientra in questa missione di attenzione, all'umanità, attraverso la Fondazione Rotary e l'associazione Los Ninos del Mar che opera in Colombia" ha ribadito il presidente Salvatore D'Angelo nel ringraziare il governatore per la sua presenza e i tantissimi ospiti, tra questi il delegato d'area per la Fondazione Rotary Francesco Muceo, l'istruttore d'area Antonio Fundarò, il delegato distrettuale Mino Morisco, il presidente del Rotaract Club Marco Raneri, accompagnato da due soci, il presidente del Club Rotary Baia Dei Fenici Sebastiano Bonventre, che hanno voluto condividere le finalità del concerto e la magnifica esibizione di Vincenzo Incenzo. Vincenzo Incenzo, in una pregevole esibizione per pianoforte e voce, è stato accompagnato ai violini, dai maestri Cristina e Luis Antico, al violoncello, dal maestro Francesco Pusateri, e al contrabasso, dal maestro Romina Denaro.

Con un declamare lento e puntuale, intervallato da momenti di intime esperienze personali con i grandi della musica italiana, Vincenzo Incenzo ha ripercorso trent'anni di carriera che lo ha visto alternarsi tra autore di grandi cantanti (Renato Zero, Armando Trovajoli, Lucio Dalla, PFM, Michele Zarrillo, Sergio Endrigo, Ron, Antonello Venditti, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Franco Califano, Tosca, Albano) e personali esperienze da cantautore apprezzato. "Comizi d'amore", voluto dal Rotary Club Palermo Montepellegrino, in collaborazione con l’associazione Zonta Palermo Triscele, presieduto da Caterina Di Chiara, è un viaggio nell'anima e nelle coscienze, nell'Italia di oggi e in quella di domani. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Rotary ed all’associazione Los Ninos del Mar che opera in Colombia. Nel corso del suo intervento il governatore Goffredo Vaccaro ha ricordato che "la Fondazione Rotary è riconosciuta come una delle organizzazioni benefiche più efficaci e meglio gestite al mondo: ha ricevuto 12 valutazioni a 4 stelle consecutive da Charity Navigator e una valutazione A+ da Charity Watch.

E, cosa ancor più importante, sostiene l'eccezionale opera svolta dai Rotary Club. Tutto ciò è reso possibile dalla generosità dei nostri donatori, moltissimi anche del nostro Distretto ". Continuando ha ricordato i più importanti impegni. Tra questi, ha sottolineato Goffredo Vaccaro "combattere le malattie. Provvediamo a educare e mobilitare le comunità per aiutare a prevenire la diffusione delle malattie più importanti come la polio, Aids e malaria. Noi ci sforziamo a migliorare e ampliare l'accesso alle cure a basso costo e gratuite nelle aree sottosviluppate. Ma anche fornire acqua e strutture igienico-sanitarie. Sosteniamo le soluzioni sul posto per portare ogni giorno acqua pulita, servizi e igiene ad un maggior numero di persone. Andiamo sul posto per costruire pozzi e restiamo impegnati per assicurarne la sostenibilità. Condividiamo le nostre competenze con i leader e gli educatori della comunità per garantire il successo dei nostri progetti a lungo termine. Poi, anche, salvare madri e bambini. Ogni anno, circa 6 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni muoiono a causa della malnutrizione, scarsa assistenza medica e condizioni igienico-sanitarie inadeguate. Noi miglioriamo l’accesso ad un’assistenza sanitaria di qualità per assicurare alle madri e ai loro figli una vita più sana e sicura. Di pregio anche l'impegno per sostenere l'istruzione.

Oltre 775 milioni di persone di età superiore ai 15 anni sono analfabete. Il nostro obiettivo, come Rotary, è di rafforzare la capacità delle comunità di sostenere l'alfabetizzazione e l'educazione di base, ridurre la disparità tra i generi nel campo dell'istruzione e incrementare l'alfabetizzazione tra gli adulti". Ed, infine, ha specificato nel concludere il suo intervento il governatore Goffredo Vaccaro" ci impegniamo, attraverso la Rotary foundation, per sviluppare le economie locali. Noi realizziamo progetti che mirano ad avanzare lo sviluppo economico delle comunità e creare le opportunità per un lavoro decente e produttivo per giovani e meno giovani. Inoltre, aiutiamo a rafforzare le capacità degli imprenditori e leader locali, in particolare donne, delle comunità povere".