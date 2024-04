"L'amore in bocca", i Santi Francesi in concerto a Bagheria per il Piccolo Festival

Prima di vederli protagonisti sui palchi dei club il prossimo autunno, i Santi Francesi annunciano una serie di concerti che porterà il loro inconfondibile sound hard-pop sui palchi delle principali rassegne estive, da nord a sud. Il tour estivo fa seguito alla partecipazione alla 74° edizione del Festival della Canzone Italiana dove il duo composto da Mario Francese e Alessandro De Santis ha ottenuto ottimi riscontri grazie al brano in gara, “L’amore in bocca”, e dall’esibizione da standing ovation con Skin sulle note di “Hallelujah”. Appuntamento il 2 agosto a Bagheria per il Piccolo Festival, prodotto da Vivo Concerti.

I live estivi scalderanno il pubblico in attesa del “Club Tour 2024” che in autunno vedrà i Santi Francesi calcare i palchi dei club più importanti del nostro paese con la loro energia esplosiva: il 20 novembre al Teatri Concordia di Venaria Reale (To), il 23 novembre al Gran Teatro Geox di Padova, il 26 novembre al Tuscany Hall di Firenze, il 29 novembre all’Estragon di Bologna, il 3 dicembre all’Eremo Club di Molfetta (Ba), il 5 dicembre alla Casa della Musica di Napoli, il 10 dicembre al Fabrique di Milano e il 13 dicembre all’Atlantico Live di Roma.

“L’amore in bocca”, presentato alla 74° edizione del Festival della Canzone Italiana, è un brano che nasce da un fortunato errore di scrittura de ‘l’amaro in bocca’. “Siamo rimasti affascinati da quell'espressione che è poi rimasta in un cassetto alcuni mesi” hanno raccontato i Santi Francesi. “Durante una sessione con Cecilia Del Bono, con cui lavoravamo per la prima volta, ci siamo trovati a riaprire quel cassetto e scrivere in un pomeriggio “L’amore in bocca". Il brano è un piccolo mistero, una raccolta di diapositive, momenti e suggestioni senza meta o direzione precisa che ruotano attorno a quell’immagine.

Romantica e sensuale allo stesso tempo, “l’amore in bocca” è l’espressione attorno alla quale noi e Cecilia abbiamo raccontato momenti delle nostre rispettive vite private, senza lasciarci andare a troppe spiegazioni, ed è perciò che la natura di questa canzone rimane nascosta, sepolta sotto strati di allegoria, perfino a noi stessi. È affascinante il non sapere, il non esserci mai detti cosa intendessimo davvero, a chi stessimo indirizzando quelle parole”.