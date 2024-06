Da X Factor al Sicilia jazz festival: Noemi in concerto sul palco del Verdura

E' una delle voci più potenti, originali e flessibili della nuova canzone italiana, oltreché un’interprete di straordinaria intensità emotiva. Stiamo parlando di Noemi, artista romana messasi in luce nel 2009, in occasione della seconda edizione italiana di X Factor, che ha saputo percorrere gradino dopo gradino la scala del successo con continuità e impegno pari alla enorme passione che trasuda da ogni sua interpretazione. Il prossimo primo luglio Noemi sarà in concerto al teatro di Verdura per il Sicilia jazz festival.

L’intensità scura e abrasiva del suo canto, capace di spaziare tra i registri di contralto e mezzosoprano, è straordinariamente in sintonia con l’estetica del jazz, del soul, del gospel e del rhythm’n’blues ed è ormai un marchio inconfondibile che la distingue da ogni altra voce del pur affollato panorama canoro italiano. Infatti, non è certo a caso che la stessa Noemi abbia indicato tra i propri numi ispiratori artisti come Billie Holiday, Janis Joplin, Aretha Franklin, James Brown ed altre leggende della black music.

Alle doti vocali, inoltre, Noemi ha saputo aggiungere anche un notevole talento compositivo e letterario (molte sue canzoni sono stata premiate per lo spessore dei testi) oltre ad una apprezzabile perizia nel suonare pianoforte e chitarra, strumenti con cui spesso si accompagna in concerto. Il suo percorso, già cospicuo ma ancora in splendida ascesa, è costellato di numerosi premi e riconoscimenti, di album pubblicati con parsimonia pari alla cura nel realizzarli, di canzoni che hanno lasciato sempre il segno e, soprattutto, dell’apprezzamento sia del pubblico che degli stessi colleghi (tra cui Anastacia, Fiorella Mannoia e Gaetano Curreri) che in lei riconoscono un’artista davvero speciale.