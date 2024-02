La Rappresentante di Lista in concerto ai Candelai: il doppio live a Palermo

La Rappresentante di Lista torna dal vivo: Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina annunciano le date del tour nei club di tutta Italia previste per il prossimo autunno. A partire da novembre un nuovo spettacolo li porterà di nuovo live per dieci appuntamenti attesissimi dalle fan e dai fan. A Palermo faranno doppietta: il live infatti arriverà ai Candelai il 2 e il 3 dicembre.

Il duo è stato ospite di Annalisa al Festival di Sanremo per la serata dei duetti con Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics insieme al coro Artemìa. LRDL è tornato sul palco dell’Ariston dopo il successo di Amare (certificata Disco di Platino) e con Ciao Ciao (quarto Dischi di Platino), presentate in gara rispettivamente nel 2021 e nel 2022 ed entrambe per mesi ai vertici delle classifiche radiofoniche.

Quelle sanremesi sono delle tappe fondamentali di un percorso lungo ed estremamente ricco, con 13 anni di carriera e quattro album in studio all’attivo. Dal 2011 ad oggi La Rappresentante di Lista si è mossa attraverso territori musicali sempre nuovi e ricercati, un laboratorio artistico multidisciplinare e in continua evoluzione, che si nutre dell’attività in studio, ma soprattutto di quella - infaticabile - dal vivo.

Ed è proprio per questo che nell’ultimo anno Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina hanno lavorato a nuova musica, nuove canzoni che vedranno presto la luce e popoleranno il 2024 de La Rappresentante di Lista, pronta a ritrovare il proprio pubblico con un live che - come sempre per questo progetto - è sinonimo di qualità musicale, ma non solo: ogni concerto della Rappresentante di Lista è un’esperienza emotiva e intellettuale, un rito collettivo imprevedibile, nervoso ed energico. Le prevendite per Lrdl 2024 Tour - prodotto da Magellano Concerti e Whodo Agency - sono disponibili nei circuiti abituali.