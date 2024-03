Francesco De Gregori torna in concerto a Palermo: è al Verdura per il Dream Pop Fest

A distanza di oltre due anni dall’ultimo tour solista, questa estate Francesco De Gregori tornerà in concerto con la sua band portando la sua musica in tutta la penisola. Il tour farà tappa a Palermo il 4 agosto al Teatro di Verdura per la kermesse Dream Pop Fest (organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Palermo). Biglietti disponibili in prevendita su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket Ciao tickets) e circuiti abituali.

Sul palco, il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993.

L’ultimo tour di Francesco De Gregori con la sua band è stato nella primavera del 2022 nei club. Dal 18 giugno 2022 (Stadio Olimpico di Roma) fino al 23 dicembre 2023 (Palazzo Dello Sport di Roma) si è esibito condividendo il palco con Antonello Venditti. Dall’unione artistica dei due cantautori è nato l’album live “Il concerto” (Columbia Records /Sony Music).