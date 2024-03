Ancora Dream pop fest al Teatro di Verdura: il concerto di Fabrizio Moro

Con “Una vita intera tour 2024”, Fabrizio Moro sarà tra i protagonisti dei nuovi live in programma per l’estate 2024 in Sicilia. Una la tappa che vedrà esibirsi il cantautore a Palermo: appuntamento il 29 agosto al Teatro di Verdura per la kermesse Dream Pop Fest Palermo (organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Palermo, Gomad Concerti e il sostegno di Forst in Sicilia). I biglietti sono disponibili in prevendita su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti e punti vendita abituali.

Durante i live, Fabrizio Moro emozionerà il pubblico, accompagnandolo in un viaggio musicale attraverso tutti i brani più rappresentativi del suo percorso artistico. Sul palco sarà affiancato da: Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Fabrizio Moro aprirà “Una vita intera tour 2024” con una prima data-evento sabato 25 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, per poi esibirsi live in tutta Italia. Le prime date live estive sono prodotte e organizzate da Friends & Partners: Rtl 102.5 è Radio Ufficiale del tour.