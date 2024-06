Sicilia Jazz Festival 2024, concerto di Arisa al Verdura insieme all'Orchestra siciliana

Ha da poco pubblicato il singolo “Baciami stupido”, tenuto a battesimo da Fiorello in una delle ultime puntate della popolare trasmissione radiofonica “Viva Rai2!”, brano che il prossimo 29 giugno farà ascoltare dal vivo ai fan palermitani. Stiamo parlando di Arisa, artista che si esiberà in concerto, accompagnata dall'Orchesta jazz siciliana, sul palco del Teatro di Verdura, in occasione del Sicilia Jazz Festival, evento promosso dalla Regione Siciliana-assessorato al Turismo, sport e spettacolo, giunto alla quarta edizione.

Sembra passato un secolo da quando la giovane cantante genovese con il brano “Sincerità” trionfava al festival di Saremo del 2009, categoria “nuove proposte”, colpendo l’attenzione col delizioso look retrò dei grandi occhiali ma soprattutto affascinando con una vocalità ampia, luminosa e guizzante, baciata inoltre da un timbro originale e immediatamente riconoscibile. In pochi anni, la ragazza sbarazzina di allora si è rapidamente trasformata in una sofisticata cantante di splendida vocalità, grande carica di swing e notevole spessore interpretativo, conquistando un posto di assoluto rilievo nel panorama della nostra canzone e ponendosi come artista in grado di mediare la tradizione melodica italiana con le più aggiornate forme sonore internazionali.

Personalità esuberante, istintiva, spesso controcorrente e talvolta trasgressiva, Arisa si è presto rivelata artista a tutto tondo, affermandosi anche come attrice, conduttrice, opinionista, giudice di svariati talent show e, più in generale, come personaggio televisivo di grande incisività e impatto che immancabilmente riesce a catturare ogni genere di pubblico.