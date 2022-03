"Benefit Concert6", musica per l'Ucraina nella chiesa Santi Pietro e Paolo Apostoli

Si svolgerà il prossimo 10? marzo, ore 21.15?, l'evento "Benefit Concert6" presso la chiesa Santi Pietro e Paolo Apostoli. Dopo il sold? out delle cinque edizioni. Sesto appuntamento con la solidarietà e la grande musica con uno spettacolo travolgente. Si esibiranno il violinista e cantante Salvatore Petrotto, professore dell'Orchestra sinfonica siciliana di Palermo, e? i musicisti della? Bachstring Orchestra, realtà musicale diretta dal maestro? Michele La Cagnina insieme? al pianista? Guglielmo Grimaldi? e la Live Singer Academy.



Il repertorio in programma è molto variegato. Si spazierà dal classico al jazz dallo swing al tango. Per l’occasione sentiremo in anteprima mondiale? il primo singolo di Petrotto e Di Rosalia insieme ai tangheri Francesco Grado e Isabella Programma "Milonga del cielo" in uscita su Amazon music e Spotify?. Durante la serata Petrotto si esibirà in trio con i violinisti Angelo Cumbo e Iusi Gabriella, insieme a Ignazio Terrasi? e Vittorio? Pizzurro?, alla danzatrice orientale Claudia Piraino (in arte Farida) e alla sassofonista? Carla Restivo. Presenta Maria Rosa Caldarella.

Un'unione di artisti per lanciare un messaggio di pace, di speranza e contro ogni forma di bullismo e razzismo. Sarà un? concerto per ricordare tutte le vittime dell'Ucraina e dare? aiuto con un'offerta libera e portando dei beni di prima necessità al centro di raccolta? Aiuto umanitario per l'Ucraina organizzato dall'Associazione? siciliana medullolesi spinali? presso la chiesa Santi Pietro e Paolo Apostoli. Ingresso libero.