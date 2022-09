I concerti alla Tonnara Bordonaro: dal tributo a Rino Gaetano all'omaggio agli U2

Una tre giorni di musica nel segno dell’omaggio e della qualità. Queste le proposte serali della Tonnara Bordonaro in piazza Bordonaro 9 a Vergine Maria a Palermo. Si comincia alle 19,30 con l’apertura del lounge bar, dove potere fare aperitivo a base di sushi e usufruire della steakhouse, del ristorante, del lounge bar del sushi bar. I concerti inizieranno alle 22.

Si comincia il 21 settembre con la Monna Lizard Rino Gaetano Tribute band al gran completo, ovvero Andrea Bellante, Alessio Romeo, Francesco Ribaudo, Luca Giuffrida e Fabrizio Taormina, che racconteranno con la musica al pubblico storie legate al cantante ricordato per la sua voce ruvida e spontanea, per la graffiante ironia delle sue canzoni, nonché per la denuncia sociale, celata dietro i suoi testi, apparentemente leggeri e disimpegnati. Un uomo, Rino Gaetano, che ha sempre rifiutato di essere etichettato e che ha sempre evitato di schierarsi politicamente. In scaletta i classici come “Il cielo è sempre più blu”, “Mio fratello è figlio unico”, “Aida” e chicche come “La vecchia salta con l'asta”, “L'operaio della Fiat”, “La 1100” e “Io scriverò”.

Il 24 settembre è tempo di omaggiare gli U2 con in Walk On. In scaletta tutto il meglio della produzione della band di Bono Vox, con brani come “With or without you”, “Beatiful day” e “Song of innocence”. Il 25 settembre il Giuseppe Milici quartet porterà lo show “Carte Blanche”. Milici condividerà il palco con i colleghi di una vita ed Insieme a loro condurrà il pubblico presente, in un viaggio attraverso i brani che di più hanno influenzato il gusto di Milici. Brani quali “Cinema Paradiso” di Morricone, storica colonna sonora del film omonimo, Isn’t She Lovely di Steve Wonder, The Shadow Of Your Smile di Johnny Mandell, Bluesette di Toots Thielemans, verranno riproposti con arrangiamenti originali. «”Carte blanche” perchè in effetti tratterò il repertorio che più amo – spiega Giuseppe Milici – dagli esordi per tutto il mio percorso compiuto finora, tra brani celebri in cui l’armonica riveste un ruolo fondamentale e composizioni originali». La formazione è composta, oltre che da Milici all’armonica, da: Antonio Zarcone al pianoforte, Pietro Zarcone al basso, Sebastiano Alioto alla batteria.