Chiesa di San Giovanni Decollato, in streaming le musiche di Bach e Mozart

“Tempo di musica - Sicilian music wave”, la rassegna di concerti e impegno sociale a San Giovanni Decollato prosegue in streaming. Venerdì 18 dicembre, l’ensemble d’archi New Camerata esegue musiche di Bach e Mozart.

Il concerto è diretto dal maestro Andrea Fossati. In scena Luigi Fiore (pianoforte), Antonella Infantino (soprano) e Francesco Palmisano (violino). Gli appuntamenti sostengono la raccolta fondi “#Sostieni l’educazione dei bambini a San Giovanni Decollato” finalizzata alle attività del centro di aggregazione per minori.

Si appresta alla conclusione la rassegna “Tempo di musica - Sicilian music wave” (direzione artistica del maestro Onofrio Claudio Gallina) a cura dell’associazione musicale Ars Nova che ha riaperto le porte della chiesa di San Giovanni Decollato a Palermo, all’arte, con musicisti da ogni parte della Sicilia. Venerdì 18 dicembre alle 21.00 l’appuntamento è con l’ensemble d’archi New Camerata diretto dal maestro Andrea Fossati.

Il programma

Saranno eseguiti: il Concerto BWV 1056 per pianoforte e archi di J.S. Bach con Luigi Fiore al pianoforte. L’Exultate Jubilate di Mozart con il soprano Antonella Infantino. E ancora il Concerto BWV 1041 per violino e archi di J.S. Bach con il violino di Francesco Palmisano. Il concerto sarà trasmesso in streaming gratuitamente sul sito dell’associazione Ars Nova e sulla pagina Facebook. La rassegna si concluderà in streaming nel rispetto delle normative anti contagio.

L’iniziativa promossa in collaborazione con l’associazione “Parco del Sole” rientra nel programma di promozione territoriale “D’autunno 2020”, a cura dell’associazione “Ballarò significa Palermo”, e si collega alla raccolta fondi “#Sostieni l’educazione dei bambini a San Giovanni Decollato”, finalizzata a sostenere le attività del centro di aggregazione per minori. Per informazioni: arsnovapa@virgilio.it o a info@ballarosignificapalermo.it.