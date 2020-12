Musica e sociale a Natale, alla chiesa di San Giovanni Decollato torna "Tempo di musica"

Musica e impegno sociale: “Tempo di musica” prosegue in streaming e raddoppia gli appuntamenti in vista delle festività natalizie. Mercoledì 23 dicembre in programma l’ensemble d’archi New Camerata con musiche di Bach e Mozart, diretto dal maestro Andrea Fossati. Solisti in scena: Luigi Fiore (pianoforte), Antonella Infantino (soprano) e Francesco Palmisano (violino).

Per queste festività natalizie 'sui generis', che ci richiedono un'attenzione particolare nei contatti e limitano gli incontri in presenza, per diffondere comunque un messaggio di speranza e armonia nel rispetto delle normative anti Covid-19, l’associazione musicale Ars Nova propone una serie di concerti in streaming gratuiti all’interno della rassegna “Tempo di musica - Sicilian music wave” (direzione artistica M° Onofrio Claudio Gallina) nella chiesa di San Giovanni Decollato a Palermo. Il programma conclude gli ultimi concerti dell’iniziativa avviata in presenza lo scorso mese di ottobre e presenta una serie di repliche degli spettacoli che hanno generato un ottimo riscontro di pubblico sul web ed un elevato indice di gradimento.

I concerti

Il primo appuntamento è per mercoledì 23 dicembre alle 21.00 con il concerto dell’ensemble d’archi New Camerata diretto dal maestro Andrea Fossati. Saranno eseguiti: il Concerto BWV 1056 per pianoforte e archi di J.S. Bach con Luigi Fiore al pianoforte. L’Exultate Jubilate di Mozart con il soprano Antonella Infantino. E ancora il Concerto BWV 1041 per violino e archi di J.S. Bach con il violino di Francesco Palmisano.

Si prosegue giovedì 24 dicembre alle 21.00 con il recital della pianista ucraina Violina Petrichenko. Venerdì 25 dicembre è la volta del Wind Ensemble, con un programma incentrato suk 250° anniversario beethoveniano. Sabato 26 dicembre tocca invece al duo pianistico Gallina-Vizzini con musiche di Faurè, Ravel, Debussy e Paulenc e domenica 27 dicembre al duo voce e pianoforte Infantino-Gallina con musiche di Schumann, Wolf, Strauss, Rachmaninov e Bernstein.

Lunedì 28 dicembre alle 21.00 è la volta del solo del violoncellista Gabriele Ferrante che eseguirà musiche di Bach e Kodaly. Si va avanti con le repliche: giovedì 31 dicembre della pianista ucraina Violina Petrichenko, venerdì 1 gennaio del Wind Ensemble e lunedì 4 gennaio con l’ensemble New Camerata diretto da Andrea Fossati che chiude il sipario di “Tempo di musica”. I concerti saranno trasmessi in streaming sul sito di Ballarò significa Palermo e sulla pagina facebook di Ars Nova.

La raccolta fondi

L’iniziativa promossa in collaborazione con l’associazione “Parco del Sole” rientra nel programma di promozione territoriale “D’autunno 2020”, a cura dell’associazione “Ballarò significa Palermo”, e si collega alla raccolta fondi “#Sostieni l’educazione dei bambini a San Giovanni Decollato”, finalizzata a sostenere le attività del centro di aggregazione per minori. Per informazioni: arsnovapa@virgilio.it o a info@ballarosignificapalermo.it.