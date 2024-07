L'estate del Teatro Massimo, in sala grande tornano i concerti immersivi e i Carmina Burana

Proseguono gli appuntamenti dell’estate del Teatro Massimo. Da martedì 2 a domenica 7 luglio, fra sala grande, sala degli stemmi e scalinata monumentale tantissimi gli eventi in programma.

Martedì 2 luglio, alle 21 in sala degli stemmi, con “Una magica risonanza” si esibiranno le giovani arpiste delle formazioni giovanili del Teatro Massimo, Federica Scinaldi, Doriana Amenta ed Ester Messana, e le voci soliste della Cantoria: Emanuela Corallo, Stefania Carlotta, Alida Capobianco e Chiara Perez. In programma musiche e arie di Puccini, Bizet, Mascagni, Naderman, Tournier e Renié e la prima esecuzione assoluta del brano “Il volo delle farfalle” di Salvatore Scinaldi. Biglietti: 10 euro (intero), 8 euro (ridotto).

Il 3 luglio, alle 19 e alle 21, in sala Ggande, tornano i tanto amati immersive concert. L’Orchestra del Teatro Massimo, diretta da Alberto Maniaci e il coro, istruito da Salvatore Punturo e distribuito nei palchi, circondano e sovrastano gli spettatori in platea, immersi nella musica come sotto una magica cupola invisibile. Il programma comprende alcuni tra i più noti cori e sinfonie di grandi compositori dell'opera italiana. Tra questi, il preludio da Cavalleria rusticana di Mascagni, il coro e la sinfonia da Nabucco di Verdi, la sinfonia da La gazza ladra di Rossini, e tante altri. Biglietti: 20 euro (intero); 16 euro (ridotto); 10 euro (Card under 35).

Il 4 luglio, alle 21 con un nuovo concerto sulla scalinata monumentale Stairway to the Stars, i pianisti delle formazioni giovanili del Teatro Massimo, Antonino Magrì, Leonardo Massa, Claire Monteleone, Giuseppe Cinà, Valeria Giordano e Giuseppe Consiglio, eseguiranno pagine di Bach, Beethoven, Chopin, Schumann, trasformando la piazza in un teatro musicale a cielo aperto. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti sulla scalinata.

Si prosegue il 5 luglio, alle 21 in Sala degli stemmi, con Reed Fantasy, il concerto che impegna nella prima parte il Quartetto di clarinetti della Massimo Youth Orchestra, composto da Antonio Nogara, Antonino Santoro, Giuseppe Ossino (clarinetti), e da Pietro Vega (clarinetto basso). E nella seconda parte l’Ensemble di sassofoni della Massimo Youth Orchestra, sassofono soprano Gabriele Peri; sassofoni contralti Alessandro Laura, Claudio Antonio Di Domenico, Andrea D’Anna, Mattia Fiorentino, sassofoni tenori Angelica Moscia, Diego Filippone, sassofono baritono Andrea Rotondo. Musiche da Bach a Gardel passando per Mozart, Puccini, Bizet, Gershwin, Kurt Weill e Salvatore Nogara. Biglietti: 10 euro (intero), 8 euro (ridotto).

Sabato 6 e domenica 7 luglio, alle ore 21, in sala grande, torna una delle composizioni più amate del Novecento, i Carmina Burana di Carl Orff affidati alle voci del soprano Federica Maggì, del controtenore Konstantin Derri, del baritono Daniele Muratori Caputo. Coro e coro di voci bianche del Teatro Massimo. La versione eseguita sarà quella per Coro, due pianoforti ed ensemble di percussioni dell’Orchestra del Teatro Massimo, a dirigere sarà il Maestro del Coro del Teatro Massimo, Salvatore Punturo.

La grandiosa composizione di Orff, scritta basandosi sui testi di un manoscritto medievale ritrovati in un monastero bavarese, ci rimanda all'operazione proposta nel concerto del 27 giugno “4 Canti per Santa Rosalia”: dare musica nuova ad antiche parole. Pianoforti Giuseppe Cinà e Pasquale Lo Cascio. Timpani Davide Ravioli, Fausto Alimeni, Percussioni Elio Anselmo, Rosario Barretta, Santo Campanella, Silvia De Checchi, Antonino Reina, Claudio Tomaselli. Biglietti: 25 euro (intero); 20 euro (ridotto); 10 euro per i possessori di Card under 35.