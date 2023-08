Queen, Coldplay, U2 e Sting: "Stelle a Sanlorenzo" rende omaggio alla musica internazionale

Il Mercato rende omaggio alla grande musica internazionale, con una serie di appuntamenti dedicati alcune tra le band più amate dal grande pubblico. Si comincia giovedì 24 agosto con i Good Company e il loro omaggio ai Queen, venerdì 25 è la volta degli Speed of Sound Tributo Coldplay, mentre sabato 26 tornano gli Exit Tribute U2. Chiude la settimana l’omaggio a Sting dei Fields of Gold.

Ecco il dettaglio degli appuntamenti:

Giovedì 24 agosto, dalle ore 21.30 – Serata Queen con i Good Company – Giovedì 24 agosto tornano sul palco del Mercato i Good Company Tributo Queen per una serata sulle note di alcuni dei brani più amati della storia della musica. A partire dalle 21.30 si potranno ascoltare grandi classici come “Somebody to love”, “We will rock you”, “Bohemian Rhapsody”, “Innuendo”, “Flash”, The show must go on, Breakthru, solo per citarne alcuni.

Venerdì 25 agosto, dalle ore 21.30 – Serata Coldplay con gli Speed of Sound– È ancora una notte speciale quella che si apre venerdì a partire dalle 21.30 a Sanlorenzo Mercato. A salire sul palco gli Speed Of Sound per rendere omaggio alla band britannica dei Coldplay. L’assoluta fedeltà alle sonorità e ai ruoli originali, la grande versatilità dei membri della band, il repertorio sempre aggiornato all’ultima hit e le continue novità originali presentate sul palco sono gli ingredienti fondamentali per uno spettacolo unico e travolgente. La band è composta da Benny Vassallo (vocals), Gabriele Miceli (guitar), Simone Esposito (bass guitar), Mauro Pizzo (keyboards & vocals), Daniele Zimmardi (drums & vocals).

Sabato 26 agosto, dalle ore 21.30 – Serata U2 con gli Exit U2– Duecento milioni di dischi, ventidue Grammy Award - record di premi per un gruppo - per una carriera lunga oltre 40 anni che vede sin dagli esordi la medesima formazione che vede sin dagli esordi la medesima formazione: sabato 26 agosto il Mercato rende omaggio agli U2. E lo fa a partire dalle 21.30 con una band d'eccezione come gli Exit U2 Tribute Band. Il progetto “Exit U2 Tribute Band” nasce nel 2017. Il gruppo porta in giro per la Sicilia le canzoni degli U2 con arrangiamenti e sound curati minuziosamente, per un repertorio che spazia dagli album degli esordi fino agli ultimi successi, abbracciando tutte le generazioni, in un’esperienza visiva oltre che sonora, che si interseca con giochi di luci e proiezioni a tema.

Domenica 27 agosto, dalle ore 21.30 – Serata Stinf con i Fields of Gold – Per “Stelle a Sanlorenzo”, domenica 27 agosto, a partire dalle 21.30, salgono sul palco del Mercato i “Fields of Gold” con il loro omaggio a Sting. Un nome che evoca immediatamente brani entrati nella storia della musica. Englishman in New York, Fragile, Shape of my heart, Desert Rose sono solo alcuni dei capolavori con cui l'artista di New Castle ha stupito il mondo costruendo una carriera da solista dopo gli anni nei Police. Dal titolo di uno dei suoi più grandi successi prende il nome la tribute band formata da Marcello La Monica, Marco Morana, Gabriele Alessi, già componenti dei "Three in the Sahara", e Marco Modesto, uno dei tastieristi più apprezzati nel panorama musicale palermitano.

Fields Of Gold è l'unico tributo a Sting presente in Sicilia, uno dei pochi in Italia che può vantare una formazione di quattro elementi, come l'originale, pensata per riproporre in modo fedele 30 anni di successi. Per tutti gli appuntamenti la prenotazione tavolo si effettua sul sito sanlorenzomercato.it con una consumazione obbligatoria di 8 euro a persona, alcolica o analcolica. La rassegna è realizzata in collaborazione con Colomba Bianca, A29, Tecnocasa, Forst, Italrat.