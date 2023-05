"Pietra lunare", doppio concerto alla Fabbrica 102: live di Valerio Mirone e Alessio Pardo

Nuovo appuntamento con Pietra Lunare, la rassegna di musica che si svolge ogni lunedì alla Fabbrica 102. Lunedì 15 maggio saranno come di consueto due i concerti che animeranno la serata: Valerio Mirone e Alessio Pardo. Valerio Mirone, rumorista e studioso di throat singing e canto armonico, in passato è stato attore e compositore per il Teatro del Baglio di Villafrati, per cui ha inciso un triplo album dedicato alla trilogia basata su Horcynus Orca di Stefano d'Arrigo. Componente del Contemporary Sounds Unity di Lelio Giannetto e collaboratore esterno presso l'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo e l'associazione culturale Curva Minore per la musica contemporanea. Attualmente si divide tra il mestiere di traduttore e l'attività di musicista e performer: Utveggi (4 album, un tour in Giappone), pakky?ne (disco di debutto in uscita nell’autunno del 2023), Monogatari e Wadi Ensemble della Fondazione Merz sono alcuni dei progetti di cui fa parte o con cui collabora. Per la rassegna Pietra Lunare propone una riduzione di Monagatari, duo in combutta con il chitarrista Sergio Schifano: musicazione dal vivo di corti e mediometraggi del cinema d’animazione giapponese del primo Novecento, come ad esempio Le Olimpiadi degli Animali di Yasuji Murata (1928) e Il filo del ragno di Nobur? ?fuji (1946).

Alessio Pardo trascorre la sua 'prima' vita musicale suonando principalmente la chitarra, sperimentando e studiando vari generi ma con un perenne e generalizzato senso di insoddisfazione, sentendosi sempre "ospite". Incontra il Liuto per caso e inizia a suonare quasi per gioco, senza grandi aspettative. Nonostante questo primo approccio, si innamora sempre di più dello strumento e della Musica Antica, rendendosi conto che era ciò che aveva sempre cercato. Da quel momento si dedica allo studio dei liuti (tiorba, arciliuto, chitarra barocca, liuto barocco) girando per l'Europa per maturare esperienze con altri musicisti del settore e studiare coi migliori maestri che poteva permettersi coi risparmi maturati nella sua vita precedente da impiegato. Oggi studia al conservatorio di Trapani all'ultimo anno di corso e prossimo alla laurea. La rassegna Pietra Lunare alla Fabbrica 102 prevede una formula di due concerti live da 45 minuti circa ciascuno a partire dalle 21. A seguire, jam session organizzata da Mezz Gacano e Marco Cappelli. Solo per la rassegna 'Pietra Lunare' alla Fabbrica 102 è prevista una offerta obbligatoria all'ingresso.