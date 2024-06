“Piano Day” in memoria del Maestro Pollini, maratona di musica al Conservatorio 

Maratona pianistica di undici ore al Conservatorio Alessandro Scarlatti in memoria del Maestro Maurizio Pollini, scomparso il 24 marzo scorso. L'evento s'intitola “Piano Day” è in programma venerdì 21 giugno, dalle 15 alle 22, vede protagonisti gli studenti dei corsi Pre-Accademici e Accademici nella Sala Sollima e nella Sala Ferrara ed è ad ingresso libero sino ad esaurimento posti. I giovani musicisti si avvicenderanno sul palco in una continua esecuzione di brani tratti dall'immenso repertorio pianistico.

Un momento emozionante con gli studenti del Conservatorio di Palermo sulla musica intesa come ragione di vita e tensione verso l’assoluto. Una importante iniziativa vissuta a Palermo con il Maestro Maurizio Pollini, il pianista la cui storia di uomo e di artista è riconosciuta in tutto il mondo, applaudita dal pubblico e dalla critica di ogni latitudine e di più generazioni.

Le sue interpretazioni pianistiche, custodite in un'ampia discografia, sono un punto di riferimento per tutti gli studenti. Per tale ragione, il Conservatorio Scarlatti attua l’iniziativa “Omaggio a Maurizio Pollini” che viene realizzata, dal 20 al 22 giugno, in contemporanea in diversi Conservatori in tutta Italia con numerosi concerti organizzati proprio dalla Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di celebrare la figura del Maestro Pollini e la sua immensa influenza sul mondo della musica classica. Pollini è stato un punto di riferimento per generazioni di pianisti e la sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la cultura internazionale. Il Conservatorio Scarlatti, con questo evento, vuole anche sottolineare la centralità del pianoforte nella formazione dei suoi studenti. Il pianoforte non è solo uno strumento musicale, ma anche una scelta di vita che richiede dedizione, disciplina e passione per l'arte. L'omaggio a Maurizio Pollini sarà un'occasione unica per ascoltare i giovani talenti del Conservatorio Scarlatti e per immergersi nella bellezza della musica classica.