Emersuoni, otto concerti di giovani talenti all’Averna Spazio Open

Averna Spazio Open è nato – o meglio, rinato – per dare alla Sicilia, e a Palermo in particolare, uno spazio dove mettere in scena la creatività, in cui le persone possano godere di eventi culturali, musicali e artistici e ritrovarsi come comunità. Dopo “Malafesta”, l’evento curato da La Rappresentante di Lista che ha segnato la riapertura il 20 aprile, entra nel palinsesto “Emersuoni”, il progetto lanciato da Averna e dall’Associazione Cantieri Culturali alla Zisa che ha l’obiettivo di offrire un palcoscenico e dare visibilità a giovani talenti musicali della scena palermitana.

Emersuoni è una rassegna di piccoli concerti, il cui programma prevede otto cantanti e musicisti per otto appuntamenti: ogni giovedì una performance, un live set di circa 20 minuti davanti al pubblico nel second stage dell’Averna Spazio Open.

Tra gli otto artisti che si esibiranno verrà decretato un vincitore, il quale potrà ricevere tutto il supporto necessario nella produzione di un videoclip professionale di un proprio brano, da girare interamente all’interno dell’Averna Spazio Open, con la collaborazione della casa di produzione JustMaria.

Il programma di Emersuoni, fino a giugno

A esibirsi per primi sono stati Gabriele Pirillo (il 27 aprile), cantautore palermitano influenzato da artisti come Giorgio Poi, Canova e John Mayer, e Celo (il 4 maggio), nome d’arte di Celeste De Lisi, cantante che ha partecipato nel 2014 insieme al quartetto polifonico CUPido a Italia’s Got Talent.

Di seguito tutti i prossimi appuntamenti dal vivo:

Bruna Angelico , 11 maggio: cantante siciliana che ama il jazz e insegue uno stile sofisticato

Kid Gamma, 18 maggio: musicista palermitano, ha vinto l'Audience Award alla Carniege Hall di New York e dal 2016 si dedica alla musica elettronica

Ponente, 25 maggio: cantautrice e attrice, nel 2021 ha esordito come solista con l'EP RIAVULI, prodotto da The Vito Records

Chiara Accardi, 1 giugno: giovane artista siciliana che trasforma battiti in parole

Magiogabri, 8 giugno: diciottenne autodidatta che scrive al pianoforte e alla chitarra

Esdra, 22 giugno: artista poliedrica palermitana che si ispira ai cantautori degli anni '70, con influenze indie e post punk

Otto serate, dalle 18:30, in cui ai live si alterneranno talk e momenti di convivialità, un’occasione imperdibile per ascoltare e scoprire dal vivo il meglio della scena emergente locale. Scopri di più!