“I concerti di Palazzo Branciforte”, in scena la pianista polacca Weronika Chodakowska

Il secondo concerto della rassegna “I Concerti di Palazzo Branciforte” è previsto il 3 agosto alle ore 21 con la pianista polacca Weronika Chodakowska.

Weronika è vincitrice di premi e concorsi pianistici internazionali e nazionali, sia in Polonia che all'estero. Ha tenuto concerti nella maggior parte dei paesi europei e nelle sale da concerto più prestigiose della Polonia, tra cui la Filarmonica di Szczecin e il Castello Reale di Varsavia.

Il suo programma prevede due Preludi e una Ballata di F. Chopin e poi brani dei due compositori polacchi K. Mikuli e I. Freidman. Nel Sito di Palermo Classica e di Palazzo Branciforte tutte le info e il programma completo. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Anche quest’anno Palermo Classica ha voluto riproporre la serie di concerti pomeridiani gratuiti denominati “Welcome Series Concert” finalizzati a promuovere taluni artisti, ed incoraggiare allo stesso tempo i più giovani e quella fascia di pubblico meno abbiente a godere di un momento musicale del Festival.

Tra gli artisti emergenti si segnalano la presenza del pianista Palermitano Tommaso Bruno Lannino e della pianista Lituania Milda Daunoraite.

Per la Jazz Section saranno sette gli appuntamenti previsti, dopo Chiara Civello, si continua il 6 agosto con Yamandu Costa & Francesco Buzzurro, il 10 sarà la volta di Daria Biancardi, il 26 salirà sul placo la voce del noto speaker radiofonico Nick The Nightfly, per continuare con Anna Bonomolo, Jany McPherson e chiudere con Diego Spitaleri.