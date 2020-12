Barocco siciliano, musica e streaming: dalle chiese di Palermo i concerti degli Archi Ensemble

Prende il via la rassegna “Beatles go Baroque”, una serie di appuntamenti musicali, trasmessi in diretta streaming, che da Trapani a Palermo realizzeranno il felice connubio tra le note sublimi della musica più bella e una delle principali declinazioni artistiche che caratterizzano la Sicilia tutta: il Barocco. Il progetto, ideato dall’Associazione La Coccinella Onlus, è co-finanziato dalla Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in partenariato con l'Arcidiocesi di Trapani e l’Arcidiocesi di Palermo.

Ad esibirsi nelle quattro eccezionali location, che testimoniano esempi unici di Barocco nell'Isola, tra Trapani e Palermo, il gruppo de GliArchiEnsemble, orchestra da camera nata a Palermo nel 2003 e che, negli anni, ha ampliato il repertorio e perfezionato l’intenzione interpretativa, grazie all'esperienza maturata a livello internazionale e alla collaborazione con illustri direttori e solisti. Fanno parte dell’orchestra: Domenico Marco, Salvatore Tuzzolino, Sergio Guadagno, Marco Badami, Filippo Di Maggio, Maurizio Rocca, Vincenzo Schembri, Giuseppe Brunetto, Giorgio Gasbarro, Francesco Pusateri e Luca Ghidini.

Nelle diverse tappe un unico repertorio verrà proposto che, nelle chiese individuate per il progetto, mira ad esaltare ed offrire ogni volta un'emozione diversa, resa unica dalle espressioni dell'arte del Barocco siciliano nel suo incontro con il Sacro. Dopo Trapani, il 13 e il 14 dicembre, da domenica 20 dicembre, le esibizioni in live streaming, con appuntamenti che inizieranno sempre alle ore 19.00, si sposteranno a Palermo. La prima sede del capoluogo ad aprire le proprie porte sarà la Basilica San Francesco D'Assisi di Palermo (Piazza S. Francesco d'Assisi), dove verrà eseguito, domenica 20, il repertorio “Beatles Concerto Grosso”.

Lunedì 21 alla stessa ora, dalla stessa location, si suonerà il secondo repertorio (colonne sonore dei film celebri). A seguire, martedì 22, il concerto verrà proposto dalla Chiesa di Santa Maria di Valverde (Via Squarcialupo, 2) con il repertorio “Beatles Concerto Grosso”. L'ultimo appuntamento della rassegna “Beatles go Baroque”, in programma per mercoledì 23 dicembre, infine, coinvolgerà la Chiesa di San Giorgio dei Genovesi (Piazza San Giorgio dei Genovesi) alla Cala di Palermo. I concerti saranno visibili in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Associazione La Coccinella Onlus e sul canale Youtube collegato.