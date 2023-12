I concerti di Natale degli Amici della Musica tra Politeama, palchetto Giuni Russo e ospedale Civico

Nella settimana che precede il giorno di Natale, sono tanti gli appuntamenti che l’Associazione Siciliana Amici della Musica ha programmato sia nella sua sede naturale, il Politeama Garibaldi, che in altri luoghi per contribuire al clima di festa e portare la musica anche a chi non può raggiungere le sale da concerto.

Si inizia lunedì 18 dicembre, con il Concerto di Natale del coro di voci bianche I Piccoli cantori di Barcellona Pozzo di Gotto che saranno al Politeama Garibaldi con un doppio appuntamento: alle ore 11 si esibiranno per il giovanissimo pubblico del Progetto scuola e alle 17.15 al Turno pomeridiano. Per il concerto del pomeriggio è anche prevista una promozione: tutti coloro che desiderano trascorrere qualche ora all’insegna della musica natalizia con i nipoti o i propri figli, acquistando un biglietto per un adulto (sia intero che ridotto) i biglietti per gli under 14 costeranno solo 1 euro.

Il Coro di voci bianche dei Piccoli cantori - vincitore di numerosissimi premi in concorsi nazionali fra cui il primo premio al 66° Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo - sarà diretto dalla fondatrice Silvia Miano e accompagnato dal pianoforte di Dario Pino e dall’oboe di Andrea Canquiz Reina in un programma naturalmente dedicato al repertorio del Natale con brani tratti dalla tradizione italiana ed europea fino alle più note canzoni “made in Usa” e alle carole inglesi.

Ultimo appuntamento del 2023 del Turno serale sarà il recital del 19 dicembre alle 20.45, sempre al Politeama Garibaldi, della pianista cinese Ying Li, giovanissimo talento dalla carriera in piena ascesa, vincitrice di numerosi concorsi internazionali, solista in concerti con importanti orchestre e camerista invitata dalle istituzioni più celebri. Agli Amici della Musica eseguirà un affascinante programma che comprende brani di Couperin e il celebre Le Tombeau de Couperin di Ravel, quindi alcune pagine tratte da Romeo e Giulietta. Dieci brani per pianoforte di Prokof'ev, la Ballata n. 2 di Liszt e la Sonata per pianoforte di Bartók.

I biglietti dei concerti al Politeama Garibaldi, dal costo che va dai 10 ai 20 euro, possono essere acquistati sia online dal sito www.amicidellamusicapalermo.it che nei punti vendita convenzionati.

Giovedì 21 dicembre, dalle 17.00 alle 19.00, il Palchetto della Musica di piazza Castelnuovo, nell'ambito dell’iniziava del Comune di Palermo “Il Palchetto della Musica Ri-Suona a Natale”, sarà animato dal concerto organizzato dagli Amici della Musica: protagonista l’ensemble Sikè Sax Quartet, nato in seno al Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo e formato da Daniele Crapa (sax baritono), Andrea Longi (sax contralto), Giuseppe Cortina (sax tenore) e Damiano Giuffrida (sax soprano), che proporrà un’ampia selezione di musiche del repertorio natalizio.

L’anno degli Amici della Musica si chiuderà con uno degli appuntamenti più simbolici della Stagione che rientra nel progetto avviato con l’Hospice dell’ARNAS Ospedale Civico di Palermo dal titolo La Musica Migliora la Vita: venerdì 22 dicembre alle 17.00 agli ospiti della struttura sarà dedicato il concerto del Trio Quiros - formato dal soprano Francesca Adamo Sollima, dal mandolinista Mauro Schembri e dal fisarmonicista Fernando Mangifesta - per portare loro qualche attimo di spensieratezza e di pace.