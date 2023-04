Gli artisti palermitani Ciulla, Mirabella e Trupiano al museo diocesano per il concerto di musica sacra

Sabato 15 aprile, alle ore 21, il Museo Diocesano - all interno del calendario "Musica al Museo" - ospita un programma dedicato alla musica sacra e spirituale a Palermo, con una scelta di pagine inedite, di rarissimo ascolto per canto e pianoforte, in alcuni casi con aggiunta di violoncello, che si concentrano tra fine Ottocento e inizi Novecento. Come dimostrano i numerosi manoscritti conservati presso la biblioteca del Conservatorio, oggi re-intitolato ad Alessandro Scarlatti, sino agli inizi del Novecento si compose molto ad uso delle basiliche cittadine e per precisi doveri scolastici.

A partire dal 1880 gli allievi puntarono in più al premio Bonerba, basato come gli omonimi concerti sulla rendita settecentesca di un monaco olivetano. Frequenti – o per coro o per canto e organo o harmonium, e magari strumenti ad arco obbligati come il violoncello – sono i Salve Regina, i Tantum ergo, gli Agnus Dei, i Salutaris Hostia. Il concorso Bonerba stimolò anche la produzione di oratori, come La liberazione di Betulia dello stesso Morasca, premiato nel 1895. Si composero anche diverse Messe (ancora nel 1933 ne scrsse una Iole Armò), come la grandiosa Messa di Requiem per Umberto I (1900) del giovane Gino Marinuzzi, eseguita al Pantheon di San Domenico con ben trecento esecutori.

Gli estremi stilistici vanno da brevi pagine legate allo stile dominante ottocentesco della romanza da salotto al Salmo Miserere Mei Deus di Alberto Favara, che con le sue dodici voci reali e i tre cori è un evidente omaggio all’eredità ben radicata dei maestri Raimondi e Platania, direttori prima l’uno poi l’altro del Conservatorio nonché massimi esponenti ottocenteschi del contrappunto italiano. Il soprano Maria Elisabetta Trupiano e la violoncellista Alice Mirabella, ex allieve del Conservatorio A. Scarlatti, e il M° Fabio Ciulla, che da anni vi insegna svolgendo un’intensa e multiforme attività concertistica e di ricerca, eseguiranno diverse pagine riscoperte per l’occasione come le Ave Maria di tre antichi maestri dell’istituto: quella di Benedetto Morasca, docente di canto al centro dei fasti musicali della belle époque, quella del pianista Gustavo Natale, premiata al Concorso Bonerba del 1900, e quella del contrabbassista Carmelo De Barberi, che nella Palermo degli ultimi Florio fece fiorire la canzone siciliana con concorsi e sfilate di carri per la festa di Santa Rosalia. Incastonando nella scelta di brani inediti anche pagine di Gounod e Debussy, il programma comprende inoltre pezzi d’ispirazione spirituale per pianoforte solo e un paio di pagine di autori a noi contemporanei.

(Consuelo Giglio).