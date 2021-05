Musica dal vivo al Miles Davis jazz club: sul palco Munafò, Lo Bue, Giambruno e Presti

Una serata di riapertura, ma anche di festa e di inaugurazione di una nuova stagione artistica, diretta da Sergio Munafò. Tornano martedì 18 e mercoledì 19 maggio alle 20 i concerti al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Un “ricominciamo” - dopo la pausa forzata di 6 mesi a causa della pandemia da coronavirus - che riparte con una nuova band, battezzata per l’occasione Miles Davis Reunion Quartet. Sul palco: Sergio Munafò alla chitarra, Claudio Giambruno al sax, Riccardo Lo Bue al contrabbasso e Gaetano Presti alla batteria.

"Nuovi concerti seguiranno nelle altre sere - dice il proprietario del locale Ettore Balistreri - e presto pubblicheremo il cartellone. Una nuova alba ci aspetta, dopo tanta attesa, e siamo lieti di viverla con voi". Miles Davis jazz club è aperto già dalle 19 per l’aperitivo o la cena.

