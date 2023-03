Concerti jazz da Opale restaurant: si inizia con Mimmo Cafiero

Giovedì 30 Marzo 2023 avrà il via la nuova stagione dei concerti di Opale Restaurant, il ristorante di piazza San Francesco di Paola 19 (accanto a Villa Filippina). Apertura in grande stile con il quartetto del Batterista e Compositore siciliano Mimmo Cafiero.

Cafiero è considerato uno dei musicisti di jazz di punta della nostra amata Sicilia. Ha numerosi dischi al suo attivo sia come Leader che come Sideman con alcuni dei più importanti musicisti della scena jazzistica internazionale. E’ un musicista che nel rispetto della tradizione riesce sempre a stupire l’ascoltatore con atmosfere accattivanti e poliritmie imprevedibili. Per questo appuntamento sarà accompagnato da Stefano D’Anna al sax tenore, Gabrio Bevilacqua al contrabbasso e Roberto Brusca al pianoforte.

L'inizio dei concerti è previsto alle 21,30. Prenotazione consigliata.