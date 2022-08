I concerti del giardino della musica: dalla pura bossa nova al jazz e alla musica italiana

Una rassegna musicale per dare compagnia la sera a chi ad agosto non va in vacanza o in ferie ci è già stato. In un giardino ritrovato in n’area residenziale della città, al fresco, al tramonto, all’ora dell’aperitivo. Non si ferma il “Giardino della musica” la prima rassegna estiva in un’area residenziale di Palermo, alle 19 nel giardino esterno del Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56. Artist affermati ed emergenti sono anche questa volta protagonisti.

Martedì 2 agosto alle 19 ad allietare l’ora dell’aperitivo sarà il concerto chitarra e voce di Alessandro Panicola con il suo show “Pura Bossa nova”. La musica brasiliana è un luogo straordinario in cui si sono amalgamati strumenti, grammatiche, ritmi e armonie lontani nel tempo e nello spazio. Tuttavia, questa mistura apparentemente casuale ha dato origine ad una costruzione musicale talmente solida e leggibile che su di essa si fonda l’immagine stessa dell’identità nazionale brasiliana. Alessandro Panicola compie ormai da anni una attenta ricerca sulla musica brasiliana d’autore e sulle sue forme espressive più genuine ed autentiche puntando l’attenzione sulla Bossa Nova e sulle sue complesse evoluzioni armoniche. Ogni concerto è un viaggio che ripercorre, attraverso un ricchissimo repertorio, i grandi classici della canzone brasiliana d'autore da Dorival Caymmi a Caetano Veloso passando per Antonio Carlos Jobim e gli altri storici compositori del Samba-Canção.

Mercoledì 3 agosto, sempre alle 19 con Alexandre Vella, sarà l’Alexandre Vella duo, che divertirà il pubblico dell’ora dell’aperitivo con brani da Paolo Nutini ad Amy Winehouse, ma anche Stevie Wonder, Pharrel Williams e Jamiroquai in stile rhythm and blues anni Sessanta. Giovedì 4 agosto, ancora alle 19, spazio all’esibizione acustica chitarra e voce del musicista Francesco Palazzolo, che allieterà l’ora del tramonto suonando alla chitarra brani da Pino Daniele agli Abba, passando per la samba e BB King.

Domenica 7 agosto, rigorosamente alle 19, a grande richiesta torna Francesco Vannini. Il cantautore palermitano porterà il suo show chitarra e voce “Il giro del pop”, che il cantautore definisce «un concerto che percorre in maniera randomica la storia del pop italiano ed internazionale, andando a pescare classici senza tempo, perle dimenticate, tormentoni e meteore delle classifiche, buoni per cantare assieme e divertirsi per un paio d'ore».