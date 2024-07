A Palermo un'estate di grande musica: chi, dove e quando... Tutte le info ai concerti

Palermo si prepara a una stagione di grande musica con l’arrivo della rassegna Dream Pop Palermo Fest 2024 inaugurata ieri sera con la prima delle due attesissime date di Gigi D’Alessio al Velodromo Paolo Borsellino. Una seconda edizione che conferma la fruttuosa collaborazione tra i promoter privati degli eventi musicali e l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla e dalla sua giunta.

Gli assessori Anello e Cannella: "Ecco come brilla l'estate palermitana"

"Il ricco cartellone di concerti della rassegna Dream Pop Palermo Fest ha anche una valenza turistica - dice l'assessore al Turismo Alessandro Anello - perché promuove l'immagine della città e le sue migliori risorse con artisti di altissimo livello che porteranno migliaia di persone, fra cittadini e visitatori, in importanti luoghi della cultura ma anche dello sport, come il Velodromo intitolato al giudice Paolo Borsellino, impianto recentemente riaperto al pubblico dall'amministrazione Lagalla che con il concerto inaugurale di Gigi D'Alessio torna a fare brillare l'estate palermitana".

“Gli eventi in rassegna di altissima qualità - aggiunge l’assessore alle Politiche Culturali Pietro Cannella - anche quest’anno porteranno, sui palchi delle tre location, protagonisti di rilievo all’interno di un’offerta artistica dell’estate palermitana capace di soddisfare tutte le sensibilità musicali. Una grande occasione di intrattenimento culturale sia per i cittadini che per quanti si troveranno a vivere la nostra città durante la stagione scoprendone la bellezza e il suo patrimonio".

Il cartellone dei concerti: 18 date per 3 location

La rassegna di concerti è organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita in collaborazione con GoMad concerti. All’esordio, nel 2023, ha registrato circa 100 mila presenze, di cui un 30% di biglietti acquistati nel resto d’Italia e all’estero. E la seconda edizione del festival si preannuncia altrettanto seguita con tre eventi già soldout tra le 18 date: il concerto di Calcutta (25 luglio, Cantieri Culturali alla Zisa), Fiorella Mannoia live con Orchestra sinfonica (10 agosto, Teatro di Verdura) e la tappa del Summer Tour 2024 di Mahmood (21 agosto, Teatro di Verdura).

Il cartellone vedrà esibirsi 17 artisti per un totale di 18 concerti che prenderanno il via venerdì 5 con la prima delle due serate (5 e 6 luglio) in cui Gigi D’Alessio sarà protagonista al Velodromo con il suo tour Outdoor 2024. Un’inaugurazione in grande stile. Nel live l’artista riabbraccerà il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi tra brani storici (“Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”), altri più recenti (“La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”) e i primi capitoli del nuovo progetto discografico pubblicato col l’ultimo album “Fra”.

Tra luglio e agosto 2024 le tre location del Velodromo “Paolo Borsellino”, del Teatro di Verdura e dei Cantieri culturali alla Zisa, offriranno una proposta artistica variegata e completa per rivolgersi a un pubblico di tutte le età e preferenze musicali tra artisti di nuova generazione protagonisti della cultura urban, affermati cantautori di prestigio e richiamo, grandi interpreti e icone della musica pop italiana.

Il calendario: dove e quando si esibiranno i grandi artisti

GIGI D’ALESSIO - 5 e 6 luglio Velodromo “Paolo Borsellino”

IL VOLO - 13 luglio Velodromo “Paolo Borsellino”

SALMO & NOYZ NARCOS - 13 luglio Cantieri Culturali alla Zisa

CALCUTTA - 25 luglio Cantieri Culturali alla Zisa

ANNALISA - 27 luglio Cantieri Culturali alla Zisa

ARIETE - 28 luglio Cantieri Culturali alla Zisa

FRANCESCO DE GREGORI - 1 agosto Teatro di Verdura

FIORELLA MANNOIA - 10 agosto Teatro di Verdura

RENGA NEK - 17 agosto Teatro di Verdura

POOH - 20 agosto Velodromo “Paolo Borsellino”

MAHMOOD - 21 agosto Teatro di Verdura

UMBERTO TOZZI - 23 agosto Teatro di Verdura

ACHILLE LAURO - 24 agosto Teatro di Verdura

ERMAL META - 25 agosto Teatro di Verdura

MASSIMO RANIERI - 26 agosto Teatro di Verdura

FABRIZIO MORO - 29 agosto Teatro di Verdura

ANTONELLO VENDITTI - 31 agosto Velodromo “Paolo Borsellino”

Regole da rispettare per partecipare ai live

All’interno della venue non sarà consentito:

utilizzare bottiglie, lattine, mezzi contundenti, contenitori di vetro, plastica e alluminio;

fumare sul prato (saranno presenti smoking area);

indossare scarpe con tacchi a spillo sul prato (danneggiano gravemente il manto erboso);

introdurre oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti e pericolosi per la pubblica incolumità;

portare valigie, zaini di dimensioni superiori ai 30 cm di altezza, spray e liquidi di qualsiasi tipo, bastoni per i selfie, strumentazione foto, audio e video professionale o semi-professionale (GoPro);

Come raggiungere i concerti e dove posteggiare

Per ragioni di ordine pubblico, gli ingressi saranno presidiati e controllati da personale di sicurezza. È consigliato privilegiare l'uso dei mezzi pubblici, laddove possibile. Per gli spettacoli al Velodromo Paolo Borsellino, è presente anche un’ampia zona parcheggio circostante. Per gli spettacoli ai Cantieri culturali alla Zisa: vista l'impossibilità di parcheggio all'interno della venue e nelle vie limitrofe nei giorni in cui sono previsti spettacoli presso lo spazio denominato "Area Parcheggio", queste le aree parking suggerite, non distanti dalla location: