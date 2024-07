La grande musica fa capolino a Bagheria: estate di concerti, tutto quello che c'è da sapere

Al via la stagione di eventi e concerti al Piccolo Parco Urbano di Bagheria. Si parte sabato con Mai dire Goku, la cartoon live experience più grande d'Italia. Poi il Piccolo Festival con Angelina Mango (unica data in Sicilia), Bnkr44 e Santi Francesi. Non mancheranno i live, come quello di Piero Pelù e di Manu Chao.

Mai dire Goku, la cartoon live experience più grande d'Italia

Sabato 20 luglio prende il via la stagione di concerti ed eventi al Piccolo Parco Urbano di Bagheria, da qualche anno nuovo polo musicale siciliano in grado di ospitare live di artisti nazionali e internazionali con un grande seguito di pubblico. Si parte con Mai dire Goku alle ore 20.15, la cartoon live experience più grande d'Italia. Si tratta del party delle sigle tv e dei cartoni degli anni 2000: il pubblico potrà cantare e ballare Pokémon, Naruto, Rossana, Sailor Moon, i capolavori Disney e tante altre chicche. I partecipanti potranno sfoggiare il loro miglior cosplay per una experience senza precedenti.

I concerti di Angelina Mango e dei Santi Francesi

Il 2 agosto si terrà il Piccolo Festival con Angelina Mango (unica data in Sicilia), vincitrice del Festival di Sanremo 2024, la band rivelazione Bnkr44 e il duo hard-pop Santi Francesi. Opening Act di questa seconda edizione del Piccolo Festival, organizzato da GoMad Concerti, e Puntoeacapo Concerti alle ore 18.30 saranno Angelo Sicurella, Kid Gamma e Soap. In apertura e chiusura il dj set Gravità Experience.

I live di Piero Pelù e Manu Chao

Il 18 agosto sarà la volta del ritorno sui palchi, dopo oltre un anno di stop forzato e la cancellazione del tour dello scorso anno a causa dei problemi legati agli acufeni, di Piero Pelù. Sul palco sarà accompagnato da una band di super musicisti del calibro di Giacomo Castellano “Castillo” alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso. S'inizia alle ore 21.30.

Il 20 agosto il concerto-evento di Manu Chao (unica data in Sicilia), icona della musica libera, che travalica i confini e parla di pace, amore, e fratellanza, pronto a far cantare e ballare il pubblico siciliano con uno show speciale, un set acustico che farà risuonare i suoi brani indimenticabili sotto una nuova veste a partire dalle 22. Il concerto, con l’opening act degli Shakalab, collettivo siciliano formato da Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo e nota per il suo mix di sonorità reggae, urban e hip hop, è organizzato da GoMad Concerti, Puntoeacapo Concerti, Molly Arts Live, I Candelai e Beatfull Extra.

Una notte dedicata alla disco anni '90: da Gigi Dag agli Eiffel 65

Il 31 agosto lo show di “Voglio tornare negli anni '90”, che arriva per la prima volta al Piccolo Parco Urbano. Uno spettacolo unico che sta spopolando in tutta Italia. Gigi d'Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona, tutte le hits che hanno fatto ballare negli anni '90 ritorneranno in un'unica grande notte mixati dai performer.