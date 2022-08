I concerti del Coast to Coast Ausonia tra fine agosto e inizio settembre

Quattro piccoli show tra fine agosto e inizio settembre all’ora dell’aperitivo che esaltano la musica italiana e straniera, quella strumentale, quella inedita e la brasiliana.

È davvero per tutti i gusti la programmazione degli happy hour al fresco del “Giardino della musica”, la prima rassegna estiva in un’area residenziale di Palermo, alle 19, all’ora del cocktail, nel giardino esterno del Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56 a Palermo. Martedì 30 agosto alle 19 tocca al duo piano e voce formato dai Double C. Claudia Macca alla voce, e Carlo Cirri alla tastiera porteranno un repertorio tutto italiano, prettamente femminile: Mina, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Carmen Consoli, Nina Zilli, con qualche incursione di canzoni maschili.

Mercoledì 31 agosto, sempre alle 19, sarà il giorno del concerto di Vincenzo Tusa con il suo show di chitarra strumentale. Arpeggi e soli di chitarra si intrecceranno per creare jingle “floydiani” carichi di verve classica e suoni new age. Un mix, quello di Vincenzo Tusa, chitarrista e compositore, che adotta elementi cognitivi e processi terapeutici, per un viaggio sonoro e psichedelico. Un' esperienza multisensoriale fatta di suoni, atmosfere e note.

Giovedì primo di settembre alle 19 il mese di musica del Cost to Coast parte con Marcello Mandreucci. Il “senatore a vita” della musica palermitana porterà il suo format chitarra e voce “Confindential”. Accompagnato dall'inseparabile chitarra acustica, il cantautore palermitano svelerà al pubblico le coordinate del suo canzoniere. Una “solo-performance” dell’artista - a cui è stato assegnato nel 2020 il premio Rosa Balistreri - che prende il via, tra i passaggi legati alla propria formazione, che ne hanno influenzato gli ascolti e nella quale convivono anime differenti: quella anglo-americana del folk e della tradizione a stelle e strisce degli anni settanta, ai grandi riferimenti della canzone d'autore italiana, passando per De Andrè, Conte, De Gregori e Modugno. Un viaggio quindi sul filo della memoria collettiva musicale.

Domenica 4 settembre alle 19 ad allietare l’ora dell’aperitivo sarà il concerto chitarra e voce di Alessandro Panicola con il suo show “Pura Bossa nova”. La musica brasiliana è un luogo straordinario in cui si sono amalgamati strumenti, grammatiche, ritmi e armonie lontani nel tempo e nello spazio. Tuttavia, questa mistura apparentemente casuale ha dato origine ad una costruzione musicale talmente solida e leggibile che su di essa si fonda l’immagine stessa dell’identità nazionale brasiliana. Alessandro Panicola compie ormai da anni una attenta ricerca sulla musica brasiliana d’autore e sulle sue forme espressive più genuine ed autentiche puntando l’attenzione sulla Bossa Nova e sulle sue complesse evoluzioni armoniche. Ogni concerto è un viaggio che ripercorre, attraverso un ricchissimo repertorio, i grandi classici della canzone brasiliana d'autore da Dorival Caymmi a Caetano Veloso passando per Antonio Carlos Jobim e gli altri storici compositori del Samba-Canção.