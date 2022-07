Concerti in giardino, i nuovi appuntamenti con la musica al Coast to Coast Ausonia

Un ampio giardino in una tranquilla area residenziale, l’aperitivo al tramonto con vento leggero tra i capelli, la musica ad accompagnare le chiacchere tra amici. Non va in vacanza “Giardino della musica”, la prima rassegna estiva in un’area residenziale di Palermo, nel giardino esterno del Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56.

Martedì 19 luglio alle 19 protagonista sarà Renato Scozzari, che proporrà delle perle nascoste del panorama musicale italiano e internazionale, brani che in qualche modo hanno caratterizzato momenti della propria vita. In scaletta, tra gli altri: Eugenio Finardi, Nino Bonocore, Ron, Lucio Battisti, Spandau Ballet Stevie Wonder Pat Metheny, gli America e Mango.

Mercoledì 20 luglio alla stessa ora tocca al concerto solo chitarra di Salvo Cacioppo, che porterà il suo progetto sperimentale con chitarra acustica, pedaliera e loop station per registrare le varie parti. Cacioppo diventerà così capace di creare da solo brani estemporanei, dove è capace di fare ascoltare da solo 8 chitarre. Giovedì 21 luglio, sempre alle 19, tocca agli N&L capitanati da Noemi Riccardi. Un concerto contrabbasso e voce fatto di un repertorio jazz e swing americano e italiano.

Durante l’esibizione, il pubblico del locale potrà scegliere tra numerose formule di aperitivo proposte e servite al tavolo, dal classico tagliere, al sushi, passando per la pizza e le poke. Protagonista naturalmente è anche il giardino esterno del locale, con il suo spazio verde, che offre quasi la sensazione, di non essere in un’area residenziale della città, dando la percezione di fresco e di potere affrontare i mesi caldi con il piacere di ascoltare musica di qualità già a inizio settimana.

La rassegna “Giardino della musica” all’ora dell’aperitivo al Coast To Coast continua la prossima settimana il martedì il mercoledì, il giovedì e la domenica. Luglio si conclude con lo show chitarra e voce di Giuseppe Farana il 26 luglio, il ritorno del chitarrista Francesco Vannini con il suo concerto “il giro del pop” il 27 luglio, mentre il 28 luglio tocca al senatore della musica palermitana Marcello Mandreucci, che torna al Coast to Coast Ausonia dopo il sold out dell’ultimo concerto. Si completa il 31 luglio con il Francesca Garofalo duo. Seguirà il calendario delle settimane successive. con tanti altri appuntamenti per chi vuole trascorrere i tramonti d’estate in uno spazio al fresco della città.